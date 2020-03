Google, her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği Next Cloud etkinliğini Corona virüsünün hızla yayılmasından dolayı iptal etti. Yazılım devi, yaptığı açıklamada bazı kurumlarla yapılan görüşmelerden sonra bu kararı verdiklerini belirtti.

Her geçen gün yeni bir etkinlik daha Corona virüsü yüzünden iptal ediliyor. Yakın zamanda birçok şirket, etkinliklerini ve konferanslarını virüsün hızlıca yayılması nedeniyle iptal etti.

Kısa süre önce iptal olan en önemli etkinliklerden biri Facebook'un Yıllık Geliştirici Konferansı F8'ken bir diğeriyse GSMA'nın düzenlediği Mobil Dünya Kongresi (WMC) olmuştu. Ayrıca birçok şirket de Oyun Geliştiricileri Konferansı'ndan (GDC) Corona virüsü nedeniyle çekilmişti.

Google'ın etkinliği de Corona virüsü mağduru oldu:

Şimdi de Google, Cloud Next 2020 konferansını aynı nedenlerden dolayı iptal etti. Google Cloud Next, Google'ın Cloud için yeni servis ve özelliklerini tanıttığı ve her yıl yapılan bir konferanstı. Google'ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: "Corona virüsünün giderek yayılmasından dolayı CDC, WHO ve diğer ilgili kurumlarla yapılan iş birliğinden sonra 6 ila 8 Nisan arasında yapılması planlanan Cloud Next 2020'yi tekrar gözden geçirme kararı aldık."

Diğer iptal edilen etkinlikler gibi Google da Cloud Next'i çevrimiçi olarak düzenleyecek ve isteyen herkes etkinliği canlı yayından izleyebilecek. Bu çevrimiçi etkinlik, önemli kısımlar haricinde geliştirici oturumlarını da içerecek. Bunun yanı sıra Adobe de Adobe Summit etkinliğini iptal etmek zorunda kaldı ve çevrimiçi bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İptal olan etkinliğin Las Vegas'ta gerçekleşmesi planlanıyordu.

Google'ın her yıl gerçekleştirdiği geliştiricilere yönelik konferansı Google I/O da Google Cloud Next'ten sonra iptal edilebilir. Bu, Google için çok zor bir karar olacak. Corona virüsünün yayılması yakın zamanda yavaşlamazsa Google bu toplantıyı da iptal etmek zorunda kalabilir