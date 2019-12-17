Google Cloud, platformun güvenliğini en üst seviyeye taşıyabilmek için yeni ortaklıklara imza attı. Bu ortaklıklar arasında McAfee, Palo Alto Networks ve Qualys gibi şirketler de bulunuyor.

16 Aralık 2019 günü Google Cloud Global Ecosystem'ın başkan yardımcısı Kevin Ichpurani ve Google Cloud Security'nin mühendislik başkan yardımcısı Sunil Potti, bir blog yazısında yeni ortaklıklardan bahsetti. Bu blog yazısında, teknoloji devi Google’ın güvenliğinin yeni güvenlik ortakları tarafından ileri seviyeye taşınacağına değinildi.

İki yöneticinin blog yazısında paylaştıklarına göre Google Cloud’un güvenliği; McAfee, Palo Alto Networks ve Qualys ile birlikte bazı diğer şirketler tarafından sağlanacak. McAfee, bu ortaklıktan sonra MVISION’ın Google Cloud’a entegrasyonunda ayrı bir ortaklıkta yer alabilir.

Google, alanında uzman birçok firmayla birlikte çalışacak:

Bunun dışında Citrix Workspace, Google Cloud kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Uzaktan erişim sağlayan bu araç, önümüzdeki yıl G Suite’e eklenecek. Gelecek yıl aynı zamanda kullanıcılar; G Suite kimliklerini, Workspace’e girerken bir defalık giriş için kullanabilecekler.

Ortaklardan biri olan Fortinet; Google Cloud ve SD-WAN kurulumlarını bağlamak için yeni mimari sağlayacak. Semperis ve STEALTHbits, Google Cloud’da çalışan Microsoft Active Directory’ye bağlı işleri yönetmek için kullanıcılarla birlikte çalışacak. Exabeam, SaaS Cloud güvenliğini geliştirecek ve ForgeRock, dijital kimlik platformu oluşturmada katkı sunacak. Tanium da Google’ın ortakları arasında yer alacak. Tanium’un uç nokta güvenlik telemetrisi, Chonicle’ın Backstory’sine eklenecek.

Tüm bunlarla birlikte Google’ın mevcut ortaklıkları da uzatılacak. Deloitte, yeni siber saldırı riski azaltma hizmetlerini başlatacak. IBM Security; herkese açık, hibrit ve bulut sistemlerle ilgili konularda uyumluluk konusunda Google Cloud müşterilerine danışmanlık hizmetleri sağlayacak.

Google'ın günümüz ortakları arasında yer alan Wipro, yeni güvenlik hizmetleri sunmaya başlayacak. Bununla birlikte Arctic Wolf, kendi güvenlik operasyon merkezini Google Cloud müşterilerine açacak. Cyderes, Chronicle Backstory ile birlikte çalışacak ve son olarak Optiv, şirketin Security Architecture Assessment çözümlerini Google Cloud müşterileriyle paylaşacak.