Google, Çocukların Fotoğraf Kaldırmasını Kolaylaştıracak

Google, interneti çocuklar için daha güvenli bir hale getirmek adına hizmetlerine getirdiği yeniliklerden bahsetti. Bu yeniliklerin başında, arama sonuçlarında gösterilen görsellerin kaldırılmasının kolaylaştırılması yer alıyor. Bu bağlamda çocuklar, internete bilinçsiz şekilde yükledikleri fotoğraflarını daha kolay kaldırabilecek. Ebeveynler de çocuklar adına bu hizmete başvurabilecek.

İnternetin, sahip olduğu derinlik sebebiyle belli bir yere kadar çocuklara uygun olduğu herkesçe biliniyor. Bu sebeple çocukları zararlı içeriklerden uzak tutmak adına piyasada birçok yazılım/program bulunuyor. Fakat bu programlar her ne kadar ellerinden geleni yapsalar da gösterilen reklamlar veya videolar gibi içeriklere baktığımızda her zaman koruyamadıklarını görebiliyoruz.

Bu da bilinçsiz kullanımın ortaya çıkaracağı risklerin sayısını arttırıyor. Özellikle de konu çocuklar olduğunda birbirinden farklı milyonlarca kötü senaryonun yaşanması işten bile değil. Google da bu konuda çocuklar için interneti daha güvenli hale getirmesini hedeflediği yeniliklerini duyurdu. Bilinçsiz şekilde yüklenen fotoğrafların kaldırılmasından yaş kısıtlamalı reklamlarda yapılan geliştirmelere kadar birçok yenilik bulunuyor.

Çocuklar için arama sonuçlarından fotoğraf kaldırmak kolaylaşacak (ebeveynler de yapabilir)

Google’ın sunduğu yeniliklerin başında çocuklar için arama sonuçlarından görsel kaldırmanın kolaylaştırılması geliyor. Görsel aramada dünyanın en çok tercih edilenleri arasında olan Google, bu kolaylık kapsamında 18 yaşından küçüklerin, görsel arama bölümünde çıkan fotoğraflarını kolayca kaldırmasına imkân tanıyacak. Ek olarak ebeveynler de çocukları adına bu istekte bulunabilecek.

Google, bir görsel kaldırıldığında bunun tüm internetten kalkmadığını, sadece arama sonuçlarında gösterilmediğinin altını çiziyor. Bu da internet üzerinde süzülmekte olan fotoğrafın daha az görünür olacağı anlamına geliyor. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Görsellerin yanında Google, 13-17 yaş aralığındaki YouTube kullanıcıları için video yükleme ayarını varsayılan olarak en gizli seçeneğe çekiyor.

seçeneğe çekiyor. Arama kısmında ise 18 yaşın altındaki kullanıcılar için SafeSearch , varsayılan olarak açık tutuluyor. Bu hem var olan hem de yeni açılan hesaplar için geçerli olacak.

, varsayılan olarak açık tutuluyor. Bu hem var olan hem de yeni açılan hesaplar için geçerli olacak. Asistan kısmında ise Google yine 18 yaşın altındaki kullanıcılar için konum geçmişini devre dışı bırakacak ve ebeveynlerin hangi uygulamaların kullanıldığından haberdar olmasını sağlayan bir bölüme yer verecek.

ve ebeveynlerin hangi uygulamaların kullanıldığından haberdar olmasını sağlayan bir bölüme yer verecek. Reklam konusuna geldiğimizde ise çocuklara uygun olmayan reklamların daha iyi engellenebilmesi için çalışmaların son hızla devam ettiği belirtiliyor.

Arama sonuçlarından görsel kaldırmanın kolaylaştırılması, ilerleyen haftalarda kullanıma sunulacak. Diğer yenilikler hem mevcut hem de yeni hesapları kapsadığından görsel kaldırmanın da aynı şekilde olacağını düşünebiliriz.