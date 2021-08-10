Google, Uzaktan Çalışan Çalışanlarının Maaşından Kesecek

Teknoloji devi Google, uzaktan çalışma sistemine devam etmek isteyen çalışanlarının maaşından kesinti yapacak. Şirket, %10 ila 25 arasında yapılacak olan kesintinin çalışanın yaşadığı yere bağlı olarak hesaplanacağını açıkladı.

Bilindiği üzere yaklaşık 2 yıl önce COVID-19 pandemisinin patlak vermesiyle birlikte, elektronik ortamda çalışan işletmelerin büyük çoğunluğu çalışanlarına evden çalışma imkanı tanıdı. Bu yeni düzen sayesinde virüsün yayılımının azalmasında önemli bir etki görülürken çalışanların büyük çoğunluğu evden çalışmaya bir hayli alışık hâle geldi; zira çalışanların büyük çoğunluğu hâlâ sağlık endişeleri taşımakta.

Teknoloji devi Google da pandemi döneminde evden çalışma sistemine geçen şirketlerden birisi. ABD'de aşılama çalışamaları hızlı bir şekilde devam etmekte olduğu ve virüsün yayılımı da yavaşladığı için Google da dahil olmak üzere birçok şirket ofise dönüşü başlatmıştı. Ancak bazı Google çalışanları hâlâ sağlık endişeleri duydukları için ofise dönmek istemiyor. Şirket, 10,000 çalışanının yaptığı evden çalışma başvurularının %85'ini kabul etmiş durumda.

Kesintiler, pandemi öncesinde ofise uzaktan gelenlerin maaşından yapılacak

Google, çalışanlarının başvurularını kabul etmiş olsa da yeni yapılan bir açıklamaya göre kalıcı olarak evden çalışmaya devam etmek isteyen, pandemi öncesinde ofise gelmek için uzun yollar kat eden bazı çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak. Şirket, çalışanlarına taşınmanın bütçelerine yapacağı etkilere yönelik bir hesaplayıcı da sunmuş durumda.

Google, ofise gelen her çalışanın, gelmekte olduğu yerin ofise uzaklığına göre telafi paketleri sunmakta. Pandemi öncesinde yapılan bu ödemeler, ofise gelmeyecek çalışanlar için doğal olarak yapılmayacak. Şirket, yapılacak kesinti miktarının çalışanın yaşadığı bölgeye göre %10 ila 25 arasında değişeceğini açıkladı. Google, ofisin bulunduğu şehirde yaşayıp da uzaktan çalışma yöntemine geçecek olan çalışanlardan herhangi bir kesinti yapılmayacağını da belirtti.