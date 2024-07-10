Google, kullanıcıların kişisel bilgilerini korumasını amaçlayan dark web raporu özelliğini tüm kullanıcılara sunacağını duyurdu. Özellik, normalde sadece Google One aboneleri tarafından erişilebiliyordu.

Google, geçtiğimiz yıldan beri Google One abonelerine oldukça yararlı özellikler sunuyordu. Bunlardan biri de aylık 49,99 TL’ye satılan Premium abonelerin ulaşabildiği dark web raporuydu.

Şirket, bugün bu konuda çok sevindirici bir değişiklik yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre dark web raporu, artık ücretsiz kullanıcılar tarafından da erişilebilir olacak.

Dark web raporu ne işe yarıyor?

Google, destek sayfasında yaptığı bir güncellemeyle bu değişikliği duyurdu. Artık dark web izleme özelliğine erişmek için Google One abonesi olmak gerekmeyecek. Google hesabına giriş yapan tüm kullanıcılar bu rapora ulaşabilecek.

Dark web raporu, aynı zamanda kendi bilgilerinizin arama sonuçlarında çıkıp çıkmadığını görebildiğiniz “Sizinle ilgili sonuçlar” bölümüne de entegre edilecek. Şirket, değişikliklerin temmuz sonu itibarıyla kullanıma sunulacağını belirtmiş. Etkinleştiğinde buradaki bağlantı üzerinden erişmek mümkün olacak.

Dark web raporu, internet ortamlarındaki güvenliğiniz açısından çok önemli ve yararlı bir özellik. Dark web’de bulunan veri ihlalleri arasında adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizin yer alıp almadığını takip etmenizi ve olası bir ihlal sonucunda aksiyon almanızı sağlıyor.

Yani kısacası kişisel bilgilerinizin sızıp sızmadığını anlamanızı sağlıyor. Dark web’in, internetteki kişilerin kimliklerini ve konumlarını diğer kullanıcılardan ve kolluk kuvvetlerinden gizleyebildikleri, çalıntı bilgilerin satılabildiği bir yer olduğunu belirtelim. Dark web’e erişim için Chrome gibi normal tarayıcılar kullanılamıyor. Bunun yerine Tor gibi özel olarak tasarlanmış yazılımlar gerekiyor.