Google DeepMind, Apollo adlı insansı robotunun milimetrik hareket becerilerini gösterdi [Video]

Google DeepMind, Apptronik’in Apollo humanoid robotu için AI desteği sağlıyor. Amaç, insanlarla birlikte çalışabilen, zeki ve güvenli robotlar geliştirmek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google DeepMind, humanoid robot yarışında önemli bir adım atarak Apptronik’in Apollo robotu için yapay zekâ desteği sunmaya başladı. Ortaklığın merkezinde, DeepMind’in gelişmiş AI modellerinin robotun “düşünme ve karar verme” yeteneklerini geliştirmesi yer alıyor.

Apollo, insan boyutlarına yakın yapısı ve modüler tasarımıyla fabrikalar ve lojistik merkezleri için geliştiriliyor. Robot, daha önce Mercedes-Benz tesislerinde test edilmişti ve tekrarlayan, fiziksel işleri üstlenmesi hedefleniyor.

Uzmanlara göre bu iş birliği, humanoid robotların gerçek dünyada daha işlevsel hale gelmesi için kritik. Ancak ev kullanımına geçiş için hâlâ zaman var. Yine de Google DeepMind’in hamlesi, “genel amaçlı robot” fikrini geleceğe bir adım daha yaklaştırıyor.

Google Robotik

