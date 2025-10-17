Google DeepMind, nükleer füzyon teknolojisi geliştirmek için ortaklık açıkladı

DeepMind, füzyon enerjisinde devrim için CFS ile iş birliğine gitti. Yapay zekâ, tokamak reaktörlerinde plazma kontrolünü üstlenecek.

Füzyon enerjisi, sınırsız ve temiz enerji potansiyeliyle uzun süredir bilim dünyasının gündeminde. Ancak bu enerjiyi kontrol altına almak, özellikle de plazmayı yüz milyonlarca derecede stabilize etmek son derece zor. Google DeepMind, bu karmaşık sorunu yapay zekâ ile çözmek için CFS ile yeni bir ortaklığa imza attı.

Ortaklık kapsamında, CFS'in SPARC adlı tokamak reaktörü kullanılacak. DeepMind’in geliştirdiği açık kaynaklı TORAX simülatörü sayesinde, yapay zekâ çeşitli senaryoları analiz ederek plazma kontrolü için en etkili stratejileri belirleyecek. Bu sistem, gerçek zamanlı karar alma süreçlerinde devreye girerek plazmanın kararlı kalmasını sağlayacak.

SPARC sistemi, yüksek sıcaklıkta süperiletken mıknatıslar kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu teknoloji, füzyon reaksiyonlarını sürdürülebilir hale getirmek için kritik bir adım. DeepMind’in önceki araştırmaları da plazma kontrolünde yapay zekânın ne kadar etkili olabileceğini göstermişti.

Sonuç olarak bu iş birliği, yapay zekânın enerji teknolojilerindeki rolünü büyütüyor. Eğer beklenen başarı sağlanırsa, insanlık fosil yakıtların ötesinde temiz ve sınırsız bir enerjiye bir adım daha yaklaşacak.