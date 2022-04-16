Google’ın UI tasarım aracı olan Flutter üzerine kurulu Flutter Festivali, uygulama hakkında pek çok önemli konu ve konuşmacı ile 16 Nisan tarihinde başlıyor.

Google’ın mobil, web ve masaüstü için güzel, native olarak derlenmiş uygulamaları tek bir kod tabanından hazırlamakta kullanılan Flutter için harika bir etkinlik geliyor. 2 gün sürecek olan tamamen Flutter odaklı festivalimiz 16 Nisan Cumartesi günü başlayıp 17 Nisan Pazar akşamı bitecektir.

Flutter ile ilgili harika konuşmalar, sürpriz hediyeler ve çok daha fazlasına ulaşabileceğiniz etkinlikte Flutter hakkında birbirinden önemli konular konuşulacak.

Etkinlikte pek çok önemli konuşmacı olacak

Etkinlikte Flutter DevRel Nilay Yener, Dart üzerine GDE Gazihan Alankuş, Flutter ve Dart üzerine GDE Mangirdas Kazlauskas gibi pek çok önemli ve saygın isim konuşmacı olarak sahne alacak. Etkinlikte ayrıca Flutter' da Bluetooth ve NFC, Flutter ile Paket Geliştirme, Flutter' da Uygulama Güvenliği ve daha birçok konu da katılımcılara açıklanacak.

16-17 Nisan tarihlerine düzenlenecek olan etkinliğe burada bulunan bağlantıyı kullanarak kaydolabilirsiniz.