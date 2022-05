Google Dokümanlar'da keşfedilen yeni bir hata, aynı kelimenin 5 kez art arda yazılmasının sitenin çökmesine neden oldu. Hata Google'a bildirilirken birçok dokümanlar kullanıcısı, sitenin çökmesine neden olan pek çok farklı kelimeyi de keşfetti.

Google’ın internet tabanlı doküman oluşturucu ve düzenleyici platformu Google Docs, yakın zamanda fazlasıyla garip bir hatayla karşı karşıya kaldı. Yazılımcıları bile görünce şoka uğratan ve birbirleriyle tartışmalarına neden olan bu hatada Google Docs’ta (Google Dokümanlar) bir dokümana aynı kelimeyi 5 kez yazdığınızda internet sitesi çöküyordu.

Docs kullanıcısı olan Pat Needham tarafından Google’a geçtiğimiz gün verilen bildiriye göre Google Docs’ta ‘And. And. And. And. And.’ yazdığınız takdirde tarayıcıdaki Docs sekmesi çöküyordu. Hata, bireysel, G Suite ya da iş hesabı olsun olmasın tüm hesaplarda ve yapılan denemelerde Chrome ve Firefox tarayıcılarında kendisini gösteriyordu.

Sadece 'And' değil, diğer kelimeler de hatayı tetikliyordu:

Söz konusu hatanın keşfinin ardından birçok kişi de ‘And’ dışında farklı kelimelerin de aynı hataya neden olup olmadığının peşine düştü. Kullanıcıların paylaşımlarına göre ‘Therefore’, ‘Anyway’, ‘But’, ‘Who’, ‘Why’ ve ‘Besides’ gibi pek çok kelime de aynı formatta yazıldıklarında Docs’un çökmesine neden oldu.

Google destek sayfasında yapılan paylaşımın ardından bir Google çalışanı açıklamada bulundu. Çalışan, hatanın farkında olduklarını ve hatayı gidermek için çalıştıklarını belirtti ve bu hatayı paylaştıkları için de teşekkürlerini iletti. Söz konusu hatanın giderilip giderilmediği konusunda bir açıklama olmasa da hata şu anda Docs’ta görülmüyor. Bu da hatanın düzeltildiği anlamına geliyor.