Google'ın popüler görüntülü arama platformları Duo ve Meet'in tüketici odaklı birleştirmeyeceği ortaya çıktı. Açıklamalara göre Meet daha iş odaklı tek bir görüntülü arama platformu haline gelebilir.

Geçtiğimiz yıl ABD’li teknoloji devi Google’ın, Meet’i tek görüntülü arama platformu yapacağı haberleri ortaya çıkmıştı. Bunun ardından da Duo ve Meet ismindeki iki platformun birleştirilebileceği ve ortaya tüketici ve iş odaklı ortak bir görüntülü arama platformu oluşturulacağı belirtilmişti.

Ağustos 2020’de yayımlanan haberlerde de Google’ın hem normal insan hem de iş odaklı bir görüntülü arama hizmeti sunacağı ifade edilmişti. Gelen yeni haberler ise Duo ve Meet’in tüketici odaklı ‘birleşme’ planının gerçekleşmeyeceğini ortaya koydu.

Tüketici odaklı birleşme planından vazgeçildi

Google ilk başta Duo ve Meet’i, ‘Duet’ isimli bir platformda hem tüketici hem de kurum odaklı olarak birleştirmeyi amaçlıyordu. Bunun için 2020 yılında oluşturulan ekip de iki platformun birleştirilmesi için oldukça fazla çaba sarf etti. Ancak 2020 yılının sonlarında bu iki hedefin gerçekleştiremeyeceği, Duo’nun daha kurum odaklı bir platform olarak Meet’e katılma ihtimalinin olduğu belirtildi. Yani hem tüketici hem iş odaklı bir görüntülü arama platformu oluşturmaya yönelik hedeflerden vazgeçildi.

Bu ekibin de şu sıralarda Meet’in iş odaklı kısmına yönelik çalışmalar yürütmeye odaklandığı ifade edildi. Google da bu durumla ilgili yaptığı açıklamalarda Duo’nun tüketiciye yönelik yatırımlarında bir değişiklik olmadığını belirtti. Buna ek olarak yapılan açıklamalarda Duo’ya HD ekran paylaşımı, yeni video efektleri, gelişmiş kişi araması, katlanabilir cihaz desteği, yeni spam kontrolleri ve korumalar, yenilenmiş bir arayüz gibi özelliklerin 2021 yılında eklendiği, yani platformun tüketici hedeflerinin devam ettiği vurgulandı.

Duo’nun akıbeti belirsizliğini koruyor

Özetleyecek olursak Google, Duo’nun tüketici odaklı özelliklerinin (kullanıcıları telefon numaralarıyla aramak gibi) Meet’e eklenmeyeceğini duyurmuş oldu. Buna ek olarak şirket yaptığı açıklamalarda önümüzdeki yıl, hem normal hem de iş için kullananlar için ‘zengin bir yol haritası’na sahip olacağını ifade etti; ancak bunun hangi platforma veya platformlara yönelik olacağını açıklamadı.

Google’ın planlarının değişmesinin ardından Duo’nun akıbetinin ne olacağı hâlen belirsizliğini koruyor. Gelen haberlere göre Duo’nun geliştirilme veya kapatılarak Meet’in tek platform hâline getirilme ihtimali hâlâ mevcut. Yani Google, Meet’i kullanıcılar için ‘yeterli’ bir görüntülü arama platformu’ olduğu kararına varabilir ve oldukça popüler olan Duo’dan vazgeçebilir.

Bu durum ayrıca, önümüzdeki yıllarda Android’in FaceTime’a rakip olabilecek bir uygulamadan yoksun kalabileceğini gösteriyor. Yani Meet’in Duo’nun yerini alması, bazı özellikler entegre edilebilse bile, kullanıcıların tek bir tuşla kişilerini arayabilmesini sağlayan bir uygulamadan kullanıcıları