Avrupa Parlamentosu (AP), geçtiğimiz günlerde yaptığı bir genel kurul oturumunda dijital platformlara yönelik yeni bir yasa tasarısını tartıştı. Katı kurallar içeren bu yasanın dijital platformların faaliyetlerini durdurabileceği ifade edildi.

Son zamanlarda birçok ülke tarafından dijital platformlara ve teknoloji devlerine yönelik birçok ceza veriliyordu. Yetkililer, kullanıcı gizliliği ve rekabet gibi konularda şirketlerin kurallara uymadığını belirtiyor ve cezaların bu sebeplerden dolayı verildiğini ifade ediyordu. Şimdi de Avrupa Birliği, bu konuya ilişkin yeni bir adım attı.

Avrupa Parlementosu (AP), geçtiğimiz günlerde Strazburg’da yaptığı bir toplantıda; sosyal medya, arama motorları ve internet hizmetleri gibi dijital platformların faaliyetlerine yönelik sert önlemler önlemler alma kararı verdi. Açıklamalara göre alınan bu ‘katı kararlar’ yürürlüğe girerse, platformlara para cezaları kesilebilecek.

‘Dijital Pazar Yasası’

AP yetkilileri, ‘Dijital Pazar Yasası’ isimli bu teklifi Strazburg’da yapılan genel kurul oturumunda tartıştı. Yapılan oylamada yetkililerin 642’si yasaya ‘evet’, 28’i ‘hayır’, 46’sı ise çekimser oyunu verdi. Bunun ardından da yasa kabul edildi.

Açıklamalara göre alınan bu yeni karar, dijital piyasada önemli bir konumda bulunan platformlara yönelik olacak. Bunu biraz daha açacak olursak karar; yani yıllık cirosu 8 milyar doların üzerinde olan, aylık 45 milyondan fazla kullanıcısı bulunan ve en az 3 AB ülkesinde faaliyet gösteren sosyal medya, arama motorları ve internet hizmeti sağlayıcılarını kapsayacak. Yetkililere göre ‘eşik bekçisi’ olarak adlandırılacak olan platformların faaliyetleri takip edilecek. Eğer yasaya uymadıkları gözlemlenirse de bu şirketlere cezalar kesilecek.

Buna ek olarak yapılan açıklamalarda, sektördeki haksız rekabetlerin engelleneceği de vurgulandı. Yetkililer, bu şirketler arasındaki satın almaların kısıtlanacağını ve rekabetin engelleneceğini ifade etti. Eğer bu kurallara uyulmazsa da platformların faaliyetleri durdurulabilecek.

Son olarak kurallara uymayan şirketlere ‘para cezası’ da uygulanacağı yapılan açıklamalar arasında yer aldı. AP yetkilileri, kurallara uyulmadığı takdirde şirketlere, küresel cirolarınnın %4’ü ila %20’si arasında para cezası verilebileceğini belirtti. Açıklamalara göre AP’de bu kabul edilen yasanın yürürlüğe girip girmeyeceği, AP ve Avrupa Birliği Arasında yapılacak olan müzakerelerden sonra belli olacak.