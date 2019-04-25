Google Duo'ya Grup Görüntülü Görüşme Desteği Geldi

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Google Duo artık 4'e kadar kullanıcının aynı anda görüntülü görüşme gerçekleştirmesini destekliyor.

Grup görüntülü görüşme, sesli ve görüntülü görüşme imkanı sunan servislerde aranan bir özellik haline gelmiş durumda. Şu ana kadar pek çok farklı serviste, kullanıcılarının birden fazla kişiyle aynı anda görüntülü görüşme gerçekleştirmesine imkan tanındı.

Bugün itibarıyla Google Duo da grup görüntülü görüşme desteğine kavuşmuş durumda. Artık Google Duo kullanıcıları, aynı anda bir, iki ya da üç arkadaşlarıyla aynı anda görüntülü görüşme gerçekleştirebilecekler. Üstelik Google, uygulamanın düşük ışık moduna sahip olduğunu belirtiyor.

Google Duo başkanı Justin Uberti tarafından yapılan açıklamaya göre Google Duo’nun grup görüntülü görüşme özelliği şu an için yalnızca belirli ülkelerde hizmete sunulmuş durumda. Hangi ülkelerde kullanıma sunulduğuna dair detaylar paylaşılmış değil.

Kendi gerçekleştirdiğimiz denemelerde Google Duo grup görüntülü görüşme özelliğinin Türkiye’de aktif edilmediğini gördük. Eğer Google, özelliği Türkiye’de de aktif edecek olursa grup görüntülü görüşmek için Grup Oluştur düğmesine basıp kişileri seçmek yeterli olacak.