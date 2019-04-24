Google Geliştirici Konferansı'nın Android uygulaması, katılımcıların ve izleyicilerin konferansa hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla işlevsel özellikler ile güncellendi.

7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Google I/O 2019'a iki haftadan az bir süre kaldı. Google, bu yıl gerçekleşecek etkinliğin Android uygulamasında kullanışlı güncellemeler yapıyor. Güncellemelerin katılımcıların ve izleyicilerin deneyimlerini iyileştirmeye yardımcı olması planlanıyor.

Uygulama, bu zamana çoğunlukla etkinlik tarihlerini takip etmek için kullanılıyordu. Artık kullanıcılar, önceden sadece I/O internet sitesinden gerçekleştirebilecekleri koltuk rezervasyonu işlemlerini uygulama üzerinden de yapabilecekler.

Google I/O 2019 uygulaması için yayımlanan güncellemede eklenen özellikler:

Kişisel takvime etkinlik ekleme

Arttırılmış gerçeklik

Yaklaşan oturumları, duyuruları ve daha fazlasını görüntüleyebilme

Konulara ve konuşmacılara göre oturum arama

Uygulamadaki göze çarpan en büyük yenilik, arttırılmış gerçeklik. Bu güncelleme ile kullanıcılar muhtemelen Google'ın ARCore teknolojisi sayesinde etkinlik alanındaki ögeler ile etkileşime girebilecekler.

Tüm bunların yanı sıra uygulama, son zamanlarda popülerleşen karanlık tema modasına da uyuyor. Güncelleme ile uygulama karanlık modda da kullanılabilecek. Ayarlar menüsünde 'Tema seç' seçeneği ile kullanıcılar; aydınlık ve koyu tema arasında geçiş yapabilecek veya uygulamayı pil tasarrufu modunda kullanabilecekler. Pil tasarrufu modu açıldığında uygulama, koyu temaya otomatik olarak geçiş yapacak.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz. Uygulamanın şu an sadece Google Play Store'da bulunduğunu da ekleyelim.