Google, Bir Kişiye Durduk Yere 250 Bin Dolar Gönderdi!

Google, rastgele bir blog yazarının banka hesabına tam 249 bin 999 dolar para gönderdi. Yapılan hatayı 3 hafta boyunca fark etmeyen şirket yetkilileri, olayın Twitter'da paylaşılması üzerine harekete geçtiler...

ABD merkezli teknoloji devi Google, akıllara durgunluk veren bir hataya imza attı. Şirket, Google ile hiçbir bağı olmayan sıradan bir blog yazarına yanlışlıkla 249 bin 999 dolar gönderdi. Blog yazarı, 3 hafta önce yaşadığı olayın güçlükle çözüldüğünü söylerken, "Geri istemiyorsanız sorun değil!" ifadelerini kullandı.

Sam Curry isimli blog yazarı, Twitter'daki paylaşımında gönderilen paraya ait dekont bilgisini de paylaştı. O paylaşıma baktığımızda, Google'ın bu kişiye gerçekten de 250 bin dolar civarında para göndermiş olduğunu görüyoruz. Ancak neden böyle bir şey yaşandığını kimse bilmiyor. Curry'nin söz konusu paylaşıma Google'ı da etiketlemiş olması, söz konusu olayı ciddiye aldığını gözler önüne seriyordu.

Google, hatayı haftalar sonra fark etti!

The Independent hem Google hem de Sam Curry ile iletişime geçti ve olayın detaylarını araştırdı. Servis edilen bir habere göre Google, bu olayın yaşandığını bile fark etmedi. Sam Curry'nin Twitter'daki paylaşımı üzerine harekete geçen Google yetkilileri, geri ödemenin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi vererek, yanlışlığın düzeltilmesini sağlamış durumdalar.

Bir Google sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarda, yaşananların bir çalışanın hatasından kaynaklandığı ifade edildi. Sam Curry isimli kullanıcıyı da takdir eden sözcü, olayın çözüldüğünü belirtti.

İşte Sam Curry'nin Twitter'daki paylaşımı

"Google'ın bana rastgele 249,999 ABD doları göndermesinin üzerinden 3 haftadan biraz fazla zaman geçti. Hala çözüm yoluyla ilgili hiçbir şey duymadım. @Google, iletişime geçmemizin bir yolu var mı?"