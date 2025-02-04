Google, E-Tablolar'da büyük güncellemeye gitti. Hizmet, artık çok daha hızlı bir şekilde çalışıyor.

Google, kullanıcılarına çok daha iyi deneyimler sunmak için hizmetlerini sürekli güncelliyordu. E-Tablolar da bunlardan biriydi. Geçen sene, şirketin E-Tablolar’ı iki kat daha hızlı hesaplamalar yapacak şekilde güncellediğini görmüştük. Şimdi ise bu yeniliklere daha fazlası eklendi.

Teknoloji devi, hizmete bir sürü önemli yenilik getirdi. Dün gece itibarıyla sunulan bu yenilikler, Google E-Tabloların daha hızlı çalışmasını ve yükleme yapmasını sağlayacak.

Çok daha hızlı hâle geldi

Şirketin aktardığına göre günlük kullanımlardaki işlemler çok daha hızlı gelecek. Örneğin tablolar, mevcut verileri %30 daha hızlı yükleyebilecek. Bir tablodan diğerine yapıştırmanın hızı ise %50 oranında artırıldı.

Bunlar dışında filtreler eskisinden %50 daha hızlı ayarlanabiliyor. Tüm bu yenilikler, çeşitli senaryolarda kullanıcıların işine yarayacak. Örneğin bir veri analisti mevcut bir tablodan küçük veya büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde yenisine geçirebilirken bir kampanya yöneticisi kampanyanın performansını daha iyi ve hızlı bir şekilde anlamak için daha gelişmiş filtrelemeyi kullanabilecek.

Google’ın E-Tablolar’da yaptığı bu güncelleme, tüm Workspace müşterileri, bireysel aboneler ve kişisel Google hesabı olan kişiler için sunuldu.