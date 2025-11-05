Tümü Webekno
Google - Epic Games Savaşının Kazananı Belli Oldu: Peki Bizim İçin Ne Değişecek?

Google ile Epic Games arasındaki dava, Google'ın uzlaşmaya yanaşması sonucu sona ermek üzere. Peki alınan kararlar kullanıcıları nasıl etkileyecek?

Google - Epic Games Savaşının Kazananı Belli Oldu: Peki Bizim İçin Ne Değişecek?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan davalarından biri olan Google ile Epic Games arasındaki mücadele sonunda sona yaklaştı. Taraflar, uzun süredir devam eden hukuki savaşlarını uzlaşmayla bitirme kararı aldı. Anlaşma, yalnızca davayı kapatmakla kalmayıp, Android ekosistemini kökten değiştirecek yenilikler de getiriyor. Google, uygulama mağazası ücretlerini düşürmeyi, üçüncü taraf mağazaların Android’e entegre edilmesini ve geliştiricilere daha fazla özgürlük tanımayı kabul etmiş durumda.

Eğer mahkeme bu anlaşmayı onaylarsa Android tarihinde yeni bir dönem başlayacak. Google artık sadece kendi mağazasına değil, “kayıtlı” rakip mağazalara da kapı açacak. Kullanıcılar tek bir tıklamayla bu mağazaları kurabilecek ve farklı ödeme yöntemleriyle alışveriş yapabilecek. Üstelik Google’ın aldığı komisyon oranı da %9 ila %20 seviyesine inecek.

Google artık alternatiflere kapı açacak

Google vs Epic Games

Yeni düzenlemelerle birlikte Google, artık uygulama geliştiricilere “tek seçeneğim benim” demeyecek. Geliştiriciler, kendi ödeme sistemlerini veya üçüncü taraf sistemleri doğrudan sunabilecek, hatta alternatif yöntemlerle daha uygun fiyatlar belirleyebilecek. Ayrıca Google, üreticilerle yaptığı münhasırlık anlaşmalarını da sonlandıracak, böylece Play Store’un tekel konumu ciddi biçimde zayıflayacak.

Dava her ne kadar ABD'de görülse de bu gelişmeler yalnızca ABD’yi değil, 2032’ye kadar tüm dünyayı etkileyecek. Biz kullanıcılar açısından yorumlamak gerekirse yakında daha ucuz uygulamalar ve daha fazla ödeme seçeneği göreceğiz. Geliştiriciler içinse bu, daha düşük kesintiler ve daha geniş bir rekabet alanı demek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

