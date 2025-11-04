Google Fotoğraflar ve Haritalar'ın Logoları Değişiyor! İşte Yeni Logolar

Google Fotoğraflar ve Haritalar uygulamalarının logoları değişiyor. İşte yakında kullanıma sunulacak o logolar.

Google, tüm hizmetlerine yapay zekâ entegre etmesiyle genel tasarım dilinde de bazı değişiklikler uygulamaya başlamıştı. Şimdi ise en çok kullanılan hizmetlerinden olan Google Fotoğraflar ve Google Haritalar’ın logolarında değişikliklere gidileceği ortaya çıktı.

Yeni logoların tasarımı da bir kaynak paylaşıldı. Henüz kullanıma sunulmadıklarını eklemek gerekiyor. Logoların değişeceği söylense de Google’dan tam olarak** ne zaman gelecekleri hakkında bir bilgi paylaşmadı**. Ancak yakın zamanda değişeceklerini tahmin etmemiz yanlış olmaz.

İşte Google Fotoğraflar ve Haritalar’ın yeni logoları

*Eski (sol) & yeni (sağ) - Google Haritalar

Ortaya çıkan yeni logo tasarımlarına baktığımızda öyle çok büyük değişiklikler görmüyoruz. Google’ın ikonik renkleri logolarda yer almaya devam ediyor. Ancak artık renklerde daha gradyan bir görünüm mevcut olacak.

*Eski (sol) & yeni (sağ) - Google Fotoğraflar

Eski Haritalar ve Fotoğraflar logolarında renklerin tamamen birbirinden ayrı şekilde tasarlandığını görüyorduk. Yeni logolar ise renklerin daha fazla bir araya gelmesini sağlıyor, biraz daha saydam bir görünüm kazandırıyor. Bu değişiklikler, şirketin yapay zekâya odaklanmasının bir yansıması olarak geliyor. İkonik dört renge sadık kalınırken daha parlak tonlar tercih edilmiş. Haritalar logosuna baktığımızda keskin çizgiyle olan ayrımların olmadığını görüyoruz. Fotoğraflar da ise iç kısımlarda daha şeffaf bir görünüm tercih edilmiş. İçten dışa doğru yayılan gradyan efekti dikkat çekiyor.