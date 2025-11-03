Google Haritalar'a Tüm Kullanıcıları Memnun Edecek Bir Özellik Geliyor: Gereksiz Tüm Özellikleri Kapatabileceksiniz!

Google Haritalar'a yakında yeni bir "güç tasarrufu modu" özelliği gelecek ve bu özellikle birlikte Google Haritalar'daki tüm gereksiz bilgilerden kurtulabileceksiniz.

Google, Android kullanıcılarını sevindirecek yeni bir özelliği test ediyor. Google Haritalar’ın son beta sürümünde “güç tasarrufu modu” adı verilen yeni bir seçenek ortaya çıktı ve bu özellik aktif hâle getirildiğinde uygulama yalnızca “önemli bilgileri” gösterecek.

Yani Google Haritalar'ın sayısız özelliğinin karmaşasından ziyade bir sonraki dönüşünüzün nerede olacağı ve yolculuğun kalan süresi dışında ekranda herhangi bir şey görmeyeceksiniz. Ekran tamamen siyah beyaza dönecek ve bu sayede pil tüketimi ciddi ölçüde azalacak.

Ekranda sadece nereden döneceğiniz ve kalan süre yazacak

Tabii bu modun dezavantajı da yok değil. Şu anda bulunduğunuz veya döneceğiniz caddenin adı ekranda görünmüyor. Bu yüzden yanlış sapağa girme olasılığınız yüksek. Yine de uzun yolculuklarda telefonun şarjı bitmeden gitmek istediğiniz yere ulaşmak için oldukça kullanışlı olacak.

Yeni güç tasarrufu modu, telefonun kendi pil koruma ayarlarından bağımsız çalışıyor. Yani hem cihazın pil tasarrufu hem de bu yeni Google Haritalar modu birlikte kullanılabiliyor. Google’ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı ise henüz net değil ancak gelişme oldukça sizlere aktarıyor olacağız.