Google, yayınladığı yeni blog yazısında Google Fotoğraflar'a gelen yeni özelliği paylaştı. Bu özellik sayesinde fotoğraflar üç boyutlu hale getirilebilecek. Bunun yanı sıra şirket, Anılar kısmına da ufak bir ekleme yaptı.

Android kullanıcılarının en fazla kullandığı fotoğraf ve video depolama hizmeti olan Google Fotoğraflar, depolama hizmetinin yanı sıra kullanıcılarına farklı özellikler de sunuyor. Bu özellikler arasında otomatik animasyon, kolaj, film oluşturma ve anılar gibi özellikler de bulunuyor.

Google, bugün paylaştığı blog yazısındaysa Google Fotoğraflar'a gelecek yeni özelliği duyurdu. Paylaşılan yazıya göre Google Fotoğraflar, iki boyutlu fotoğrafları üç boyutlu hale çevirebilecek. Şirket tarafından "sinematik fotoğraflar" olarak tanımlanan bu fotoğraflar, çekilen kareye ayrı bir derinlik kazandıracak.

iki boyutlu fotoğraflar üç boyutlu fotoğraflara dönüştürülüyor:

Google tarafından paylaşılan yukarıdaki örnek görselden de gördüğünüz üzere yeni özellik sayesinde çekilen normal bir fotoğraf, objelerin farklı katmanlanmasıyla üç boyutlu bir algı yaratabilecek. Google, yeni özelliğin nasıl çalıştığına dair bazı bilgileri de yazısında paylaştı.

Şirket, sinematik fotoğrafları oluşturmak için fotoğrafın derinliğini ölçme ve sahnenin üç boyutlu sunumunu yapma konularında makine öğrenimini kullandıklarını belirtti. Bu yöntem, orijinal fotoğraf kameradan alınan derinlik bilgisine sahip olunmasa da fotoğrafların üç boyuta çevrilmesini sağlayacak.

Fotoğrafın derinliği ölçüldükten sonra Google Fotoğraflar, sinematik fotoğrafları otomatik olarak oluşturacak. Oluşturulan sinematik fotoğraflar fotoğrafların bulunduğu bölümün üstünde yer alacak. Otomatik olarak oluşturulan sinematik fotoğraflara tıklanarak alt kısımda yer alan 'Paylaş' seçeneğiyle fotoğraf kaydedilebilecek veya istenilen kişilerle paylaşılabilecek.

Bu özelliğin yanı sıra şirket, Anılar özelliğine de yeni temalar ekledi. Yeni güncellemeyle birlikte Anılar kısmında sizin için önemli olan insanlar da yer alacak. Yakın bir zamanda gelecek yeni güncellemeyse Anılar bölümünde en sevdiğiniz şeylerin (Google, günbatımı örneğini verdi.) ve aktivitelerin çıkmasını sağlayacak.