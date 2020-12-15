Spotify, kullanıcıların günlük ya da haftalık abonelik alabilecekleri "Premium Mini" adlı yeni abonelik paketlerini duyurdu. Şu an için yalnızca Hindistan'da kullanıma sunulan paketler, kullanıcılardan ilgi görmesi halinde diğer ülkelerde de kullanıma sunulabilir.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu olan Spotify, yeni bir abonelik planı duyurdu. Yapılan açıklamalara göre "Premium Mini" olarak isimlendirilen bu abonelik planı, kullanıcılara sadece bir günlük ya da bir haftalık, kısıtlı bir premium deneyimi sunuyor. Ayrıca tahmin edilebileceği üzere bu planlar, oldukça uygun fiyatlı. Spotify, bu abonelik planını şu an için yalnızca Hindistan'da kullanıma sunmuş olsa da ilerleyen dönemde diğer ülkelerde de kullanıma sunulma ihtimali bulunuyor.

Spotify'ın Premium Mini abonelik planı, kullanıcılara sadece 30 müzik indirme imkanı sunuyor. Ayrıca bu plandan faydalanan bir kullanıcı, Spotify'ın premium özelliklerini sadece mobil uygulama üzerinden deneyimleyebiliyor. Yani web ya da masaüstü sürüm, bu abonelik planının dışında tutuluyor.

Spotify Premium Mini abonelik paketleri, uygun fiyatlarıyla cezbedecek türden

Spotify tarafından yapılan açıklamalara göre Premium Mini paketlerine oldukça uygun fiyatlarla sahip olunabiliyor. Örneğin sadece bir günlük premium abonelik isteyen bir kullanıcı, 75 kuruş ödeme yaparak bu abonelikten faydalanabiliyor. Haftalık abonelik açmak isteyen bir kullanıcının yapması gereken ödeme miktarıysa 2,50 TL civarında.

Spotify'in yeni abonelik planları, uygulamayı kısa süreli kullanan tüketiciler için avantajlı. Ancak günlük 75 kuruş ödeyerek bir ay boyunca her gün abonelik yenilerseniz, Spotify'ın aylık maliyeti 22,5 TL'ye geliyor. Oysaki normal şartlarda 23,99 TL karşılığında Spotify Duo hesabı satın alarak, Spotify'ın tüm premium özelliklerinden iki kişi faydalanabiliyorsunuz.