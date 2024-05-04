Google Fotoğraflar'a gelecek olan yeni özelliklerle birlikte mini bir sosyal medya uygulamasına dönüşecek. Uygulamadaki fotoğraflar beğenilebilecek ve yorum yapılabilecek.

Google Fotoğraflar'a yeni gelecek olan "My Week/Haftam" özelliği Şubat ayından bu yana söylentilere konu oluyordu. Uygulamanın kodlarını inceleyen PlunikaWeb, bu özelliğe işaret eden kodları ortaya çıkarmayı başardı. Özelliğin nasıl çalıştığı da az çok belli oldu.

Buna göre kullanıcılar, fotoğraflarının hepsini ya da seçtikleri bir kısmını arkadaşları ile paylaşabilecekler. Bu fotoğraflara beğeni atılabileceği gibi yorum da yapılabilecek. Böylece kullanıcılar da fotoğrafları tek tek göndermekten kurtulacaklar. Yani diyelim ki bir düğünde fotoğraf çektiniz, herkese tek tek fotoğraf atmak yerine paylaşıp geçebileceksiniz. Ayrıca bu paylaşımları kimin gördüğünü de takip edebileceksiniz.

Google+'tan daha sosyal medya olabilir

Google'ın sosyal medya platformu kurmaya çalışıp Google+ ile başarısız olmasından sonra bu özellik, daha kompakt yapısı ve kolaylığı ile daha çok kullanıcıyı çekmeye başlayabilir. Özellikle dijital pazarlama ve influencer aktivitelerini mümkün kılacak herkese açık paylaşım ve takip özelliği gelirse, geleneksel sosyal medyaya alternatif, haftalık bültenler şeklinde ilerleyen bir yapıyla fark yaratabilir.

Yine de bu özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu özelliğin çıkış tarihi belli olmadığı gibi çıkıp çıkmayacağı da kesin değil. Bakalım bu özellik gerçek olacak mı?

Google Fotoğraflar'a bu özellik gelirse kullanmayı düşünür müsünüz?