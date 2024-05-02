Google, Fotoğraflar uygulamasındaki videoların kalitesini tek tıkla iyileştirmenizi sağlayacak bir araç getirmeyi planlıyor. Geliştirilme aşamasında olan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.

Milyonlarca insan tarafından kullanılan Google Fotoğraflar uygulaması, fotoğrafları yedeklemekten düzenlemeye kadar birçok kullanışlı özelliğe sahip. Düzenleme özelliklerinden biri de “Geliştirme”. Hem iOS hem de Android’de kullanılabilen bu araç, fotoğrafın parlaklığını, renklerini ve daha fazlasını ayarlamaya olanak tanıyarak tek tıkla kalitesini iyileştirebiliyordu.

Şimdi gelen bilgiler ise Google’ın uygulamadaki videolara da benzer bir özellik getireceğini ortaya koydu. Android uygulamasına fark edilen ve şu anda geliştirilme aşamasında olan bu özellik, AssembleDebug tarafından fark edildi.

Tek tıkla videoların kalitesini iyileştirebileceksiniz

“Videonuzu Geliştirin” ismine sahip olan bu özellik, Google Fotoğraflar uygulamasında bulunan videolarınızın kalitesini tek bir tıkla iyileştirmenizi sağlayacak. Paylaşılan ekran görüntüsünden, uygulamanın düzenleme kısmında stabilizasyon butonunun hemen yanına yerleştirileceğini görebiliyoruz. Yeni bir düzenleme aracı sunmadığını, bunun yerine hâlihazırdaki işlevleri tek tıkla gerçekleştirerek size zaman kazandırmayı amaçladığını vurgulayalım.

Yeni araç, videoların birçok unsurunda iyileştirme yaparak kaliteyi artırabilecek. Bunlar arasında parlaklık, renkler, kontrast gibi şeyler var. Biraz sadece Pixel 8 Pro telefonlarda bulunan Video Boost özelliğini andırdığını söylemek mümkün. Ancak bu sefer bulut değil de tamamen cihaz içinde çalışacak. Bu da düşük veya orta seviye Android telefona sahip kişilerde kalite iyileştirilmesinin biraz zaman alabilecek bir işlev olabileceği anlamına geliyor.

Google Fotoğraflar’a gelecek yeni özelliğin kullanıcılar için çok yararlı olabileceğini söylemek mümkün. Şirket, son zamanlarda uygulamaya getirdiği yeniliklerde büyük ölçüde fotoğraflara odaklanıyordu. Videolar için pek fazla şey görmemiştik. Bu yüzden videoların tek bir tıkla iyileştirilmesini sağlayan araç, hizmet için yararlı bir özellik olacaktır.

Özelliğin hâlâ geliştirilme aşamasında bu nedenle herkese sunulması biraz zaman alabilir. Google’ın birkaç hafta sonra düzenleyeceği I/O geliştirici konferansında gösterilme ihtimali var.