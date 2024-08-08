Google, Fotoğraflar uygulamasına önemli bir video özelliği getirmeyi planlıyor. Spotlight isimli bu özellik, videoların önemli anlarını kesip tek tıkla onlara efekt eklemenizi sağlayacak.

Google, Fotoğraflar isimli fotoğraf ve video hizmetine düzenli olarak yenilikler getiriyordu. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bilgiler ise sosyal medyada kısa formatlı video paylaşımı yapanları sevindirecek bir özelliğin geleceğini ortaya çıkardı. Özellik, Android Authority tarafından uygulamanın kodlarında keşfedildi.

Buna göre şirket, Google Fotoğraflara “Spotlight” isimli bir özellik getirmeyi planlıyor. Basitçe anlatacak olursak bu özellik, tek bir dokunuşla Instagram Reels, TikTok tarzı videolar oluşturmanıza yardımcı olacak.

Otomatik olarak videoların önemli kısımlarını kesip tek dokunuşla efekt ekleyebilecek

Spotlight, otomatik olarak Google Fotoğraflar’da bulunan videoların önemli anlarını otomatik olarak kesebiliyor. Ayrıca tek bir dokunuşla videolara efektler de ekleyebiliyor. Bu şekilde sosyal medyada paylaşmaya hazır kısa formatlı videolar hızlıca hazırlanabiliyor.

Bunların yanı sıra keşfedilen kodlar, yeni özelliğin kullanıcılara belirli ön ayarlar sunacağı da belirtilmiş. Yeni özelliğin hâlihazırda uygulamanın anılar kısmında bulunan Video Spotlight isimli bir özelliğe benzeyeceğini belirtmek gerek. Aralarındaki fark, yeni özelliğin ön ayarlar uygulayacak olması. Maalesef özelliğe henüz ulaşılamadığı için bu ayarların ne olacağı belli değil. Ancak özelliğe özgü efektler olabileceği belirtilmiş.

Spotlight özelliği şu anda test aşamasında. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Google, testlerden çıkan sonuçları beğenmezse hiçbir zaman çıkmama ihtimali de var.