Google Fotoğraflar uygulaması istediğiniz kişiyi Anılar'dan silmenizi sağlayan bir özelliğe kavuşuyor.

Google gibi bir teknoloji devi tarafından desteklenen, farklı platformlarda eşlenebilen ve hafif olmasıyla öne çıkan Fotoğraflar uygulaması, bu gibi yönleriyle çok sayıda kişi tarafından tercih ediliyor. Fotoğrafların saklanması, düzenlenmesi ve çekildiği andan itibaren yedeklenmesini de sağlayan uygulama, şirketin getirdiği yeniliklerden de faydalanıyor.

Bunu en iyi gösteren örneklere bakmak istediğimizde şüphesiz yapay zekâ destekli özellikler dikkat çekiyor. Bunların yanında bir de binlerce fotoğrafın arasında kaybolabilecek önemli fotoğrafları size hatırlatan ‘Anılar’ gibi özellikler var. Söz konusu özellik, işlevselliğini geliştiren bir güncelleme alıyor.

Anılar özelliği, fotoğrafları otomatik olarak derliyor.

Bu yüzden de aynı tarihte veya yerde çekildiği sürece her insanı veya hayvanı Anılar bölümünde görmek mümkün. Söz konusu özellik genele açıldığında Ayarlar’a gidip oradan da Anılar sekmesine gittiğinizde insanları ve hayvanları gizleme seçeneğini görebileceksiniz. Bu özelliği daha da geliştiren güncelleme, görmek istemediğiniz kişinin içinde bulunduğu fotoğraflar üzerinde daha çok kontrol sahibi olmanızı sağlıyor.

Engellemek istediğiniz kişinin yüz profiline geldiğinizde sağ üstteki 3 noktaya basmanız ve kabaca “Yüzü Anılar’da Gösterme” diye çevirebileceğimiz seçeneğe dokunmanız gerekiyor. Daha sonra ise önünüze iki seçenek çıkıyor. İsterseniz bu kişinin olduğu fotoğrafları gizleyebilir, fakat söz konusu kişinin içinde bulunduğu grup fotoğraflarının görünmesini sağlayabilirsiniz. Ya da bu kişinin içinde olduğu herhangi bir fotoğraf size gösterilmeyebilir.

Yakın zamanda çıkması beklenen özellik, ilk bakışta oldukça kullanışlı görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?