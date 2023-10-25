Google Fotoğraflar, yapay zekâ aracılığıyla kullanıcıların seçtikleri şekillerde öne çıkanlar videoları yapabilmelerini sağlayacak. Hatta yapay zekâ, kolajladığı görsellere göre şarkı bile önerebilecek.

Artık yapay zekâyı neredeyse her uygulamada görüyoruz. Sabah kalkıyoruz günlük uygulamalarda AI, öğlen haber okuyoruz haberlerde AI, akşam sunum hazırlıyoruz sunumda AI, tuvalete gidiyoruz belki orada yoktur, sürpriz, orada da AI! Google Fotoğraflar da şimdi yapay zekâ aracı sunan uygulamalar arasına katılıyor.

Artık herkesin kısa videolar izlediği, dikey formatın ustası olduğu günümüzde Google Fotoğraflar da yeni yapay zekâ aracı ile bize bir dakikaya kadar sürebilen "Öne çıkanlar" videosu yapma şansı veriyor.

Reels gibi ama bi' tık daha kişisel

Google Fotoğraflar'da yer alan fotoğraflarımızı bu yapay zekâ aracını kullanarak kişilere, yerlere ya da tarihlere göre gruplayabiliyoruz. Sonrasında da yapay zekâ bizim için bu görüntülerden bir video oluşturuyor. Elbette ki videoda yer almasını istediğimiz fotoğrafları da biz seçiyoruz.

Sonrasında bu öne çıkan videomuza uygun bir müzik seçen yapay zekâ arka plana bu müziği yerleştiriyor. Benzer bir özelliği daha önce Google Fotoğraf Hatıralar uygulamasında da görmüştük ancak daha önceki örneklerde pek de tatmin edici sonuçlar alındığını söylemek kolay değil.

Öte yandan yapay zekâ, videonun yönünü de kendisi seçebiliyor. Yani diyelim ki bir doğum gününe gittiniz ve fotoğraflar hep portre modunda, o zaman dikey bir video oluşturuyor. Tatile gittiğiniz bir yerde sürekli telefonunuzu yatay kullanarak manzara çektiyseniz video yatay olarak oluşturuluyor. Yapay zekânın ortaya çıkardığı videodan memnun kalmazsanız, altta yer alan "+" simgesine tıklayarak müziği, görselleri ve video uzunluğunu da değiştirebiliyorsunuz.