Google, yatırımcı toplantısında yapay zekâ kullanan aramalar için reklamları yerleştirmenin yeni yollarını aradığını açıkladı. Açıklamalara göre yeni reklam modeli yakında karşımızda olabilir.

Teknoloji devi Google'ın en önemli gelir kanallarından biri reklam gelirleri olarak gösteriliyor. Firmanın çeyrek raporları da bu durumu doğruluyor, Google her ay milyarlarca dolarlık reklam geliri elde ediyor. Şimdi yapay zekâ temelli aramalarda da Google farklı şekillerde reklamlar kullanmayı planlıyor.

Üçüncü çeyrek sonu yatırımcı toplantısında konuşan Alphabet ve Google CEO'su Sundar Pichai, Google'ın SGE (Search Generative Experience - Arama Üretken Deneyimi) adını verdiği yapay zekâ destekli arama motoru için reklam modelleri test etmeyi planladıklarını belirtti.

Google, dönüşüme hazırlanıyor

Daha önce de bu tür geçişler yaşadıklarını ifade eden Pichai, değişime uyum sağlamanın firma için yeni bir şey olmadığını söylerken oldukça rahat olduklarını da ifade etti. Pichai'ye göre hem orgnaik tarafta hem de reklam tarafında kullanıcılar için doğru deneyime yönlendirmenin kazançlı olacağının da altını çizdi.

Google, yapay zekâ temelli arama deneyimini bu yılın Google I/O etkinliğinde duyurmuştu. Özellik ilk olarak ABD'de kullanıma açılmış, sonrasında Japonya ve Hindistan'ı kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Öte yandan Google'ın nasıl bir format geliştireceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Firmanın CBO'su Philipp Schindler, reklam verenlerin arama sürecinde potansiyel alıcılara ulaşabilmeye devam edeceğini söyledi. Google, son çeyrek raporuna göre 77 milyar dolara yakın ciro yaparken bu cironun 59,65 milyar doları reklamlardan geldi. Ayrıca bu dönemde shorts izlenmeleri de 70 milyarı buldu. Google, bu alanda da yeni reklam modelleri planlıyor.