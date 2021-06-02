Google, Fotoğraflar uygulamasının tasarımını yenilemeye hazırlanıyor. 5.43 kodlu sürüm kodlarında yer alan tasarım değişikliği, uygulamayı Android 12 ile uyumlu hale getirecek gibi görünüyor. Ancak bu yenilikler, yalnızca Android 12 kullanıcılarıyla sınırlı olmayabilir.

Google, özellikle de düşük bütçeli telefonlarda çok kullanılan "Fotoğraflar" uygulamasının tasarımını yeniliyor. Bağımsız bir geliştiricinin, Google Fotoğraflar uygulamasının 5.43 sürümünde bulduğu bazı kodlar, uygulamanın artık daha belirgin ibarelerle dolu olacağını gözler önüne seriyor. XDA Developers tarafından çalıştırılan kodlar, uygulamanın Android 12'de gösterilen tasarım yeniliklerini içereceğini ortaya koyuyor.

Google Fotoğraflar'ın mevcut sürümü, özellikle de başlıklar konusunda oldukça yetersiz. Google, uygulamada gösterilen fotoğraflar arasındaki zaman ya da mekanla ilgili başlıkları, küçük puntolarla gösteriyor. Bu da o an için aranan bir görüntünün bulunmasını zorlaştırabiliyor. İşte bu durum, 5.43 sürümünde yer alan kodlar devreye alındığında değişecek gibi görünüyor.

Google Fotoğraflar'ın yeni sürümleri böyle görünebilir

Google Fotoğraflar'a gelecek tek yenilik başlıkların büyümesi olmayacak. Örneğin bir kullanıcı, fotoğrafları kaydırmaya başladığında, ekranın sol üstüne yerleştirilmiş bir zaman bölümü görecek. Böylelikle gezilen fotoğrafların ne zaman çekildiği rahatlıkla anlaşılabilecek. Ayrıca Google Fotoğraflar'ın birkaç hafta önce eklenen "Anılar" özelliği de artık gezilen fotoğraflarla daha uyumlu olacak.

Google Fotoğraflar'ın mevcut tasarımı

Google Fotoğraflar için hazırlanan yeni tasarımın, kullanıcılara ne zaman sunulacağı şu an için belirli değil. Ayrıca bu yeni tasarım Android 12'nin "Material You" isimli tasarım diliyle eşleşiyor olsa da diğer işletim sistemleri de bu yenilikten faydalanabilir gibi görünüyor. Çünkü yukarıda paylaştığımız görüntüler, Android 10 işletim sisteminde çalıştırıldı. Yani Google Fotoğraflar'ın yeni tasarımı, daha fazla kullanıcıya ulaşabilir.