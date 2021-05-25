Android 12 ile Telefonlara Gelecek 15 Yeni Özellik

Geçtiğimiz günlerde Android 12 resmi olarak tanıtıldı. Kullanıcıların yeni Android sürümünden beklentilerinin çoğunu karşılayan yeni güncelleme, oldukça güzel detaylara sahip. Gelin hep birlikte Android 12'yi inceleyelim.

Google, geçtiğimiz yılın ortalarına doğru Android 11’i kullanıcılarına sunmuştu. 2021 yılının başından itibaren ise gözlerimiz Android 12 güncellemesi ve güncellemenin bize hangi özellikleri sunacağındaydı Beklentilerimiz son buldu ve Android 12 yayın tarihi ve özellikleri ile birlikte resmi olarak tanıtıldı.

Gerek yeni işlevsel özellikler, gerek ise mevcut özelliklerin daha da işlevsel hale getirilmesiyle, yeni Android 12 özellikleri beklentilerimizi karşıladı gibi görünüyor. Android kullanıcılarının temaların bazı yerlerinden şikayetçi olması üzerine, temalara daha da özelleştirebilme imkanı sağlamaları, Google’ın kullanıcı dönüşlerine oldukça önem verdiğinin bir göstergesi diyebiliriz. Peki Yeni Android 12 bize neler sunuyor? Hep birlikte inceleyelim.

Android 12’ye gelecek özellikler:

Yeni tasarım: Material You

Yeni saat ile kilit ekranı tasarımı

Yeni pin kodu tasarımı

Yeni pin kodu tasarımı

Hızlı Ayarlar ve Bildirim Paneli tasarımı

Tema renklerini özelleştirebilme

Yeni medya oynatıcı widget tasarımı

Daha kolay kullanılabilen ayarlar menüsü

Anlık düzenlenebilir ekran resmi çekebilme

Yeni kestirmeler menüsü

Hızlı mesaj menüsü

Yeni tek elle kullanım modu

Yeniden boyutlandırılabilir PiP menüsü

WiFi Şifrelerini paylaşabilme özelliği

Gizlilik panosu

Yeni tasarım: Material You

Android 12 ile birlikte büyük bir tasarım değişikliğine gidiliyor diyebiliriz. Bununla birlikte arka planınıza göre kendi renk kombinasyonlarınızı da yeni güncelleme ile birlikte oluşturabileceksiniz ve sizin yapmanıza bile gerek kalmadan arka planınıza göre telefonunuz otomatik renk kombinasyonlarını oluşturabilecek. Simgelerin ve düğmelerin etrafındaki metin kalınlığını bile düzenleyebilme özelliği gibi tema üzerinde çoğu değişikliği de yapabileceksiniz.

Google tüm tasarım yeniliklerini Material You adı altında topluyor. Material You standardını, daha önceki Android versiyonlarında tüm arayüzün daha düz ve sade olmasını sağlayan Material Design standardının bir sonraki aşaması şeklinde tanımlayabiliriz. Sadeliğin daha da ön plana çıktığı yeni tasarım anlayışı, aynı zamanda hiç olmadığı kadar kişiye özel bir hale geliyor. Android 12, kişiselleştirme seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Yeni saat ile kilit ekranı tasarımı:

Kilit ekranını açtığımızda sağa sola sıkıştırılmış saat panelleri, yeni Android 12 ile birlikte tam olarak gözümüzün önünde bulunacak ve ekranın büyük bir çoğunluğunu kaplayacak. Telefonumuzu çoğu zaman sadece saate bakmak için dahi elimize alabiliyoruz ve bu tarz durumlarda yeni saat tasarımı oldukça işimize yarayacak gibi görünüyor.

Yeni pin kodu tasarımı:

Eğer bir şifreye sahip telefonunuzu parmak izi okuyucu veya yüz tanıma ile açmak istemiyorsanız, Android 12 karşınıza yeniden tasarlanmış PIN kodu ekranını sunuyor. Daha geniş bir şekilde konumlandırılmış ve pastel tonlara sahip minimal tuşlar sayesinde Android 12 güncellemesine sahip telefonunuzun kilidini açabileceksiniz.

Yeni bildirim tasarımı:

Kilit ekranı veya PIN kodu ekranı gibi Bildirim tasarımı da revizyona uğradı. Android 12'de bildirimler artık uygulamalara göre gruplanıyor. Hatta aynı uygulama içinden mesaj bildirimleriniz ile diğer bildirimleriniz dahi birbirlerinden ayrı gruplanabiliyor. Android 12 ile gelen bir diğer bildirim güncellemesi ise ertelenebilen bildirim özelliği. Yeni güncelleme ile birlikte istemediğiniz bildirimleri hızlı bir şekilde erteleyebiliyor, karşınıza çıkmamasını sağlayabiliyorsunuz.

Hızlı Ayarlar ve Bildirim Paneli tasarımı:

Daha önceki Android sürümlerinde Hızlı Ayarlar panelini kaydırdığınızda sizi yuvarlak ve küçük butonlar karşılıyordu. Çoğu zaman oldukça fazla buton bulunduğu için istediğiniz ayarı bulmakta zorlanabiliyordunuz. Bu küçük ve sıkışık tasarım artık yerini daha geniş dikdörtgen tasarımlara bıraktı. Tasarımın güncellenmesi ile birlikte bazı işlevsel özellikler de eklendi. Artık akıllı ev cihazlarınızı Android 12 güncellemesine sahip telefonunuzun hızlı ayarlar panelinden kontrol edebileceksiniz. Üstelik bu panelin renklerini de özelleştirebileceksiniz.

Tema renklerini özelleştirebilme:

Yeni güncelleme ile birlikte Google, temaların özelleştirilebilmesi için daha fazla olanak sağlamaya başladı. Ana Ekran tasarımınızı artık daha detaylı bir şekilde zevkinize göre özelleştirebilir, yeni ızgara seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Yani artık 4x5 ızgara seçeneği yerine, 4x4, 3x3 veya 2x2 seçeneklerini de varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.

Yeni medya oynatıcı widget tasarımı:

Spotify veya başka üçüncü parti müzik uygulamalarından biri ile müzik başlattığınızda, hızlı ayarlar panelinde diğer menüler gibi daha büyük ve geniş bir müzik widget’ı ile karşılaşacaksınız. Ekranın neredeyse tamamına konumlandırılmış widget sayesinde müziklerinizi daha geniş bir widget üzerinden kontrol edebileceksiniz.

Yeni tasarım, hızlı ayarlar panelinde olduğu gibi kilit ekranında da oldukça büyük. Üstelik widget’ın sağ köşesindeki ayarlar ile ses seviyesini tuşlara ihtiyaç duymadan kontrol edebilir ve bluetooth cihazlarınıza müziğinizi aktarabilirsiniz.

Daha kolay kullanılabilen ayarlar menüsü:

Ayarlar menüsünün tasarımı neredeyse tamamiyle değiştirildi. Eskiden Ayarlar’ı açtığınızda bizi daha sıkışık başlıklar ve o başlıkların altında sıralanmış ayarlar listesi karşılıyordu. Artık etiketler ve simgeler daha büyük bir tasarıma sahip ve özellikleri listeleyecek ekstra bir alt başlık ile artık karşılaşmayacaksınız.

Anlık düzenlenebilir ekran resmi çekebilme:

iOS’ta daha önce gördüğümüz, ekran resimlerini hızlıca düzenleme özelliği artık Android işletim sistemine sahip cihazlarda da mevcut. Yeni güncelleme ile birlikte bir ekran görüntüsü aldıktan sonra onu hızlıca yeniden boyutlandırabilir, işaretleme yapabilir, farklı renklerde yazılar yazabilir ve üzerine emoji ekleyebilirsiniz.

Yeni kestirmeler menüsü:

Yeni Kestirmeler özelliği sayesinde kısayol eklemek istediğiniz uygulamaya basılı tutup, özel olarak eklediğiniz kısayolları hızlıca kullanabilirsiniz. Örneğin, Mesaj uygulamasına basılı tutup daha önce eklediğiniz “Emirhan’a mesaj at” butonuna basarak hızlı bir şekilde karşınızdaki kişiye mesaj gönderebilirsiniz.

Hızlı mesaj menüsü:

Kişi Alanı Widget’ı aslında daha önce sızdırılmıştı. Telefonunuz ile sık sık görüştüğünüz kişilerle daha hızlı iletişime geçmenizi sağlayan bu widget, telefonunuzun ekranında oldukça büyük bir yer kaplıyor. Son zamanlarda Emirhan ile sıklıkla görüşüyorsanız, Emirhan’a daha hızlı mesaj gönderebilme imkanını otomatik olarak yaratan widget’ın boyutu oldukça büyük. Bu nedenle yeni Android 12 güncellemesi yayınlandıktan sonra bu widget’ın yeniden boyutlandırılabilmesi bekleniyor.

Yeni tek elle kullanım modu:

Büyük ekranlı telefonlarınızda, işlevsel olarak hiçbir kayıp yaşamadan tek elinizle kullanabileceksiniz. Özellikle yeni nesil telefonların oldukça büyük ekranlara sahip olması nedeniyle tek elimizle kullanmak imkansız gibi görünüyor diyebiliriz. Android 12 ile tek elle kullanım modu artık daha işlevsel.

Yeniden boyutlandırılabilir PiP menüsü:

Video uygulaması açık olmasa bile video izlemeye devam etmenizi sağlayan bu özellik, geçtiğimiz Android sürümünde de bulunuyordu. Ancak Android 12’nin birçok şeyi işlevsel hale getirmesi ile bu özellikte daha işlevsel hale geldi. Artık uygulamaya yeniden girmenize gerek kalmadan bu küçük video widget’ını istediğiniz gibi boyutlandırabilir ve istediğiniz büyüklükte izleyebilirsiniz.

WiFi Şifrelerini paylaşabilme özelliği

Daha önce sadece QR kod yardımıyla paylaşabildiğiniz WiFi şifrelerini, Android 12 ile birlikte yakınlarınızda bulunan cihazlar ile hızlıca paylaşabileceksiniz. WiFi menüsünde bulunan “Yakınlarda” seçeneği ile aynı odada bulunduğunuz bir arkadaşınıza WiFi bilgilerini hızlıca aktarabilir ve zamandan tasarruf elde edebilirsiniz.

Gizlilik panosu:

Son zamanlarda “kullanıcı gizliliği” WhatsApp dolayısıyla oldukça gündemde. Uygulamanın gizlilik konusunda uyandırdığı şüphe sonrasında kullanıcılar “hangi uygulama verilerimi kullanıyor” konusunda oldukça şüpheci hale geldi. Android 12, yeni gizlilik panosu sayesinde telefonunuzda bulunan uygulamaların; kamera, mikrofon veya konum bilginize ulaşıp ulaşamayacağını siz belirleyeceksiniz. Hatta bazı uygulamalar için tam konumunuzun görünmesini de engelleyebilme imkanına sahipsiniz.

Google, resmi sürümde Android 12’nin resmi sürümünde Hızlı Ayarlar menüsüne gizlilik konusunda kısayollar ekleyebileceğini de belirtti.

Android 12 Ne Zaman Yayınlanacak?

Geçtiğimiz günlerde açık beta olarak kullanıma açılan Android 12’nin Eylül ayı gibi resmi olarak kullanıma sunulması bekleniyor. Resmi sürüm yayınlandıktan sonra ekstra özelliklerin de Android 12’de bulunabilmesi iddialar arasında.

Android 12 hakkında size aktaracaklarımız bu kadardı. Sizler yeni Android 12 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!