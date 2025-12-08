Tümü Webekno
Google Fotoğraflar'a "Estetik Cerrah" Özelliği Geliyor: Yüzlerde İstediğiniz Değişikliği Yapabileceksiniz

Google Fotoğraflar'a "Touch Up" isimli harika bir özellik geliyor. Yapay zekâ destekli bu özellik, görsellerdeki yüzleri istediğiniz şekilde değiştirmenize olanak tanıyacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google tarafından sunulan Fotoğraflar uygulaması, şu anda piyasadaki en iyi görsel düzenleme araçlarından birine de ev sahipliği yapıyor. Özellikle de sunduğu yapay zekâ işlevleriyle bir fotoğrafa istediğiniz değişikliği saniyeler içinde uygulayabiliyorsunuz. Şimdi ise bir yenilik daha geilyor.

İlk olarak birkaç ay önce fark edilen bu özellik, “Touch Up” ismini alacak. Şimdi ise Android Authority’den bu özellikten görüntüler ve detaylar geldi. Basitçe anlatacak olursak görsellerdeki yüzleri istediğiniz şekilde düzenlemenize imkân tanıyor.

Yüzlerde istediğiniz değişikliği yapabileceksiniz

Şimdiye kadar Google Fotoğraflarda direkt bir detay odaklanan bir düzenleme özelliği yoktu. Touch Up, yüz düzenleme aracı olmasıyla bunu değiştirecek. Fotoğraflar uygulamasının düzenleme kısmında bulunan eylemler bölümü üzerinden kullanılabilecek. Özellik, yapay zekâdan güç alıyor. Kullanmak için 16 MB’lık makine öğrenimi modellerini indirmeniz gerekecek.

Görüntülere baktığımızda yüzlerdeki farklı farklı noktalara değişiklikler uygulayabileceğinizi görüyoruz. Göz altlarını iyileştirme, direkt gözlerde değişiklik yapma, dişlerde düzenleme, dudaklar, kaşlar, yüzün görüntü kalitesini iyileştirme gibi birçok farklı alanda iyileştirmeleri uygulayabiliyorsunuz. Ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda da gerçekten başarılı bir araç olduğunu görebiliyoruz.

gogo

En dikkat çekici özelliklerinden biri ise grup fotoğraflarında da çalışması. Yani birden fazla insanın bulduğu fotoğraflardaki tüm yüzlerde istediğiniz değişikliği uygulayabileceksiniz. Yapay zekâ her yüzü tek tek tespit edip hepsinde ayrı ayaralamalar yapmanıza olanak tanıyacak. Tek fotoğrafta 6 kişinin yüzünde düzenleme desteği olacağını belirtelim. Özellik şu an test aşamasında. Ne zaman kullanıma sunulacağı ise belirsiz.

