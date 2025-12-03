Kimle, Nerede, Kaç Fotoğrafınız Olduğunu Bile Söyleyen Google Fotoğraflar 2025 Yıllık Özet Yayımlandı

Birçok uygulamada olduğu gibi Google da Google Fotoğraflar için 2025 yıllık özetini yayımladı. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birkaç yeni seçenek de bulunuyor.

YouTube ve Spotify gibi platformların "yıl sonu özetleri" ile sosyal medya akışlarımızı ele geçirmesinin ardından, bir hamle de Google'dan geldi. Google Fotoğraflar, 2025 yılı boyunca biriktirdiğiniz tüm anıları, istatistikleri ve özel anları derleyen yıllık özetini kullanıcılara sunmaya başladı.

Google Fotoğraflar'a gelen bu yeni 2025 özeti, sadece eski fotoğrafları önünüze getirmekle kalmıyor, yılın en çarpıcı karelerini sinematik efektler ve eğlenceli grafiklerle süsleyerek âdeta bir kısa filme dönüştürüyor. Uygulamanın "Anılar" ve "Koleksiyonlar" sekmesinde beliren bu özet, yıl boyunca nerede olduğunuzu, kimlerle vakit geçirdiğinizi ve objektifinize en çok nelerin takıldığını gözler önüne seriyor.

İstemediğiniz kişileri kaldırabiliyorsunuz

Bu yılki özetin en dikkat çeken ve belki de en çok sevilecek özelliği ise kullanıcılara verilen "sansür" yetkisi. Google, 2025 özetiyle birlikte kullanıcılara istenmeyen kişileri veya fotoğrafları gizleme imkanı tanıyor.

Özetinizde görmek istemediğiniz bir yüzle (örneğin artık görüşmediğiniz bir arkadaş veya eski bir sevgili) karşılaşırsanız, bu kişiyi "gizle" olarak işaretleyebiliyorsunuz. Yapay zekâ bu değişikliğin ardından kısa süre içinde o kişinin olmadığı, tamamen yenilenmiş özetinizi yeniden oluşturuyor.

Google Fotoğraflar yıllık özete nasıl bakılır?

Yıllık özet normal şartlarda Google Fotoğraflar'a girdiğiniz an üst kısımda sizleri karşılıyor ama eğer herhangi bir banner göremiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Adım #1 : Google Fotoğraflar uygulamasını açın.

: Google Fotoğraflar uygulamasını açın. Adım #2 : "Anılar" veya "Koleksiyonlar" sekmesine girin.

: "Anılar" veya "Koleksiyonlar" sekmesine girin. Adım #3: Bu ekranda Google Fotoğraflar yıllık özet bannerını göreceksiniz.

Eğer bu adımları uyguladıktan sonra da yıllık özeti görüntüleyemiyorsanız endişelenmeyin. Dağıtımın kademeli olarak başladığı ve özetin oluşturulmasının (yedekleme ayarlarınıza bağlı olarak) yaklaşık bir gün sürebileceği belirtiliyor. Hazır olup olmadığını anlamak için belli aralıklarla Google Fotoğraflar'ı kontrol edebilirsiniz.