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Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

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Google, 97 dilde gerçek zamanlı görüntülü etkileşim ve özelleştirilebilir dijital temsilciler sunan Gemini 3.8 Live Avatar'ı tanıttı.

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, kurumsal kullanıma yönelik geliştirdiği yapay zekâsını bir adım öteye taşıyarak Gemini 3.8 Live with Live Avatar özelliğini tanıttı.

Geçtiğimiz hafta erişime açılan Gemini 3.8 Live mimarisi üzerine inşa edilen bu yeni sistem, anlık konuşma yeteneklerini düşük gecikmeli canlı video akışıyla birleştiriyor. Böylece kurumsal etkileşimlerde dijital temsilcilere gerçek zamanlı, görsel bir varlık kazandırılıyor.

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İçerikten Görseller

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!
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Gerçek zamanlı ve çok modlu konuşma deneyimi

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Gemini 3.8 Live Avatar dinleyebilen, görebilen ve anında yanıt verebilen dinamik bir görsel persona oluşturmak için video üretimini ses teknolojisiyle eşleştiriyor. Sistem, son derece hassas dudak senkronizasyonu, doğal yüz ifadeleri ve akıcı bir sohbet akışı sunuyor. İşitsel ve görsel girdileri aynı anda işleyebilen bu çok modlu altyapı, müşteri hizmetlerinden etkileşimli rehberliğe kadar birçok alanda kullanılabilecek. Kullanıcılar, doğrudan görsel bir avatarla doğal bir iletişim kurabilecek.

Yeni özellik, Gemini’ın gelişmiş akıl yürütme yeteneklerini eşzamansız araç çağırma teknolojisiyle buluşturuyor. Avatar, konuşmayı kesintiye uğratmadan arka planda veri çekebiliyor ve karmaşık süreçleri yürütebiliyor. Bu sayede kullanıcı bilgi beklerken diyalog doğal seyrinde devam ediyor. Sistem ayrıca 97 dilde yerel konuşmadan konuşmaya senkronizasyonu destekliyor. Diller arası geçiş yapıldığında dudak uyumu ve yüz ifadeleri dinamik olarak adapte ediliyor, video kalitesinden ödün verilmeden görsel kaymaların önüne geçiliyor.

Özelleştirilebilir avatarlar

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Şirketler hazır avatar kütüphanesinden seçim yapabileceği gibi kendi markalarına özel Avatarlar da tasarlayabilecek. Geliştiriciler, tek bir yüksek kaliteli referans görsel kullanarak marka kimliğini, karakter özelliklerini ve benzerliğini koruyan hareketli avatarlar üretebilecek. Özel avatar oluşturma imkanı şu an için yalnızca izin verilen kurumsal müşterilere sunuluyor.

Google, içerik şeffaflığı ve güvenlik için üretilen tüm ses ile videolara insan gözüyle fark edilemeyen SynthID filigranı entegre ediyor. Bu teknoloji, yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerin tespit edilmesini kolaylaştırarak dezenformasyon riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Gemini 3.8 Live with Live Avatar, bugünden itibaren Gemini Enterprise kullanıcılarının ve API dokümantasyonuyla geliştiricilerin erişimine açıldı.

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