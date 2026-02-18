Tümü Webekno
Google Gemini'a Bölünmüş Ekran Özelliği Geldi

Google, Gemini'ın Android uygulamasına bölünmüş ekran özelliği ekledi. Ekranın bir yarısında Gemini'ı, diğer yarısında başka bir uygulamayı kullanabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google tarafından geliştirilen yapay zekâ aracı Gemini, dünya çapında aylık 750 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla şu anda en popüler yapay zekâ araçlarından biri konumunda bulunuyor. Bu yüzden de şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli olarak uygulamaya yeni özellikler ekliyor.

Şimdi ise Gemini’a kullanıcıların çok işine yarayacak bir yenilik eklendi. Android cihazlara sunulan mobil deneyime gelen bu özellikle birlikte kullanıcılar, Gemini’ı kullanırken birden fazla işi kolayca gerçekleştirebilecek.

Bölünmüş ekran özelliği eklendi

andro

Google, Gemini’a bölünmüş ekran özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde Gemini’ı kullanırken aynı anda telefonunuzdaki diğer uygulamaları da kullanabileceksiniz. Ekranın bir yarısında Gemini, diğer yarısında başka bir uygulama yer alacak. Böylece aracı kullanırken çıkıp yeni uygulamaya girip tekrar geri dönme gibi şeylere gerek kalmayacak, her şey tek ekrandan hâlledilebilecek.

Özelliğin sadece normal Android telefonlara geldiğini belirtelim. Tabletler veya katlanabilir telefonlarda yok. Yukarıdaki Android Authority tarafından paylaşılan görüntüden özelliği görebilirsiniz. Gemini’a eklenen “Ekranı ve uygulama içeriğini paylaş” butonundan bu işlev kullanılabilecek. Yeni özelliğin birden fazla görevi aynı anda yapmayı çok kolaylaştıracağını söylemek mümkün.

Google Android Gemini

