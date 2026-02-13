Google, Gemini 3 Deep Think'i Güncelledi: Artık Karmaşık Konularda Çok Daha Akıllı!

Google, Gemini 3 Deep Think'i güncelleyerek artık bilim, araştırma ve mühendislik dünyasında daha iyi sonuçlar verdiğini açıkladı.

Google, yapay zekâ alanındaki en gelişmiş akıl yürütme modu olan Gemini 3 Deep Think’in büyük bir güncellemeyle bilim, araştırma ve mühendislik dünyasına sunulduğunu duyurdu. Yeni sürüm, özellikle net sınırları olmayan, tek bir doğru cevabı bulunmayan ve eksik verilerle dolu karmaşık araştırma problemlerini çözmek üzere geliştirildi.

Bilim insanları ve araştırmacılarla yakın iş birliği içinde geliştirilen Gemini 3 Deep Think, derin bilimsel bilgi birikimini pratik mühendislik çözümleriyle birleştirerek teoriyi gerçek dünyaya taşıyor. Model, yalnızca soyut problemleri çözmekle kalmıyor, aynı zamanda karmaşık verileri analiz edebiliyor ve fiziksel sistemleri kod yoluyla modelleyebiliyor.

Matematik ve programlamada zirve performans

Güncellenen Deep Think, akademik ve teknik ölçütlerde dikkat çekici sonuçlara imza attı:

Humanity’s Last Exam’de (araç kullanmadan) %48,4 ile yeni bir standart belirledi.

ARC-AGI-2 testinde %84,6 başarı oranına ulaştı.

Rekabetçi programlama platformu Codeforces’ta 3455 Elo puanı elde etti.

2025 Uluslararası Matematik Olimpiyatı seviyesinde altın madalya performansı gösterdi.

Fizik ve kimyada da altın madalya seviyesi

Gemini 3 Deep Think artık matematiğin ötesine geçerek fizik ve kimya gibi temel bilim alanlarında da iddialı.

Model, 2025 Uluslararası Fizik ve Kimya Olimpiyatları’nın yazılı bölümlerinde altın madalya seviyesinde sonuçlar elde etti. Ayrıca ileri düzey teorik fizik ölçümlerinde de dikkat çeken başarı gösterdi.

Güncellenen Deep Think modu, bugünden itibaren Google AI Ultra aboneleri için Gemini uygulamasında erişime açıldı. Ayrıca seçili araştırmacı, mühendis ve kurumlar için Gemini API üzerinden erken erişim programı da başlatılmış durumda.