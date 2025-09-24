Zorlandığınız Mobil Oyunlarda Yapay Zekadan Destek Alabileceksiniz

Google, Play Store'dan indirilecek oyunlara Gemini Live desteği getirmeyi planlıyor. Mobil oyunlarda yapay zekâdan yardım almak mümkün olacak.

Yapay zekâ alanında en önde gelen firmalardan biri olan Google, Gemini isimli yapay zekâ modellerini tüm hizmetlerine entegre etmek için hamlelerle karşımıza çıkıyordu. Teknoloji devi, şimdi de mobil oyun sevenlere yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu. Google Play’e büyük yenilikler geliyor.

Google’ın paylaştığı bir blog gönderisi yoluyla yaptığı açıklamaya göre Android’lerdeki oyunlara Gemini Live yapay zekâ desteği geliyor. Play Store’dan indirilen oyunların yeni arayüzlerinde bir Gemini Live entegrasyonu yer alacağı belirtilmiş.

Oyunlarda yapay zekâdan yardım alabileceksiniz

Kullanıcılar, oyun oynarken ekstra bir pencere açma zorunluluğu kalmadan Gemini yapay zekâ modelinden yardım alabilecek. Gemini Live ile yapay zekâ asistanı ekranınızda neler olduğunu görebilecek, oyun hakkında size önerilerde bulunabilecek. Siz de aklınıza gelen her şeyi ona sorabileceksiniz. Microsoft’un Windows ve Xbox uygulamasında oyunlar için eklediği Copilot desteğine benzediğini söyleyebiliriz. Gemini, sorulara hem sesli hem de metin olarak yanıt verebilecek.

Google’ın açıklamasına göre yeni özellik, belli oyunlara önümüzdeki aylarda test edilmek üzere eklenmeye başlayacak. Bunların hangi oyunlar olacağı, özelliğin nerelerde test edileceği gibi konularda ise maalesef bir bilgi bulunmuyor.

Son zamanlarda şirketlerin oyun deneyimini iyileştirmek, oyunseverlere zorlandıkları yerlerde yardımcı olmak için yapay zekâ araçlarını oyunlara entegre etmeye başladığını görmüştük. Google da mobil oyun tarafında böyle bir hamleye gitti. Nasıl sonuçlar vereceğini zaman gösterecek.