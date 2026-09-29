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Google, Gemini'ın Gem Özelliğinin Fişini Çekiyor! Peki Ne Olacak?

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Google, Gemini kullanıcılarının özelleştirilmiş yapay zekâlar oluşturmasını sağlayan Gems sistemini kapatacağını açıkladı. Ancak Gem'ler tamamen gitmeyecek, sadece başka bir isim altına taşınacak.

Google, Gemini'ın Gem Özelliğinin Fişini Çekiyor! Peki Ne Olacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, popüler yapay zeka platformu Gemini içerisinde kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına özel yapay zeka asistanları oluşturmasına olanak tanıyan Gems özelliğiyle ilgili beklenmedik bir karar aldı. Teknoloji devi, Gem’leri sonlandırmaya hazırlandığını duyurdu.

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Gemini kullanıcıları için yayınlanan bu resmî duyuru, uzun süredir kullanılan özel asistan sisteminde köklü bir değişikliğin kapıda olduğunu gösteriyor. Gems panelini açan kullanıcıların karşısına çıkan duyuru görselinde, Google’ın 17 Kasım tarihinden itibaren Gems desteğini tamamen bitireceği ve mevcut sistemleri yeni nesil "Skills" yapısına aktarmaya başlayacağı belirtiliyor.

İçerikten Görseller

Google, Gemini'ın Gem Özelliğinin Fişini Çekiyor! Peki Ne Olacak?
gem2

Gem’ler “Skills” tarafına geçiş yapacak

gem2

Yapılan açıklamaya göre kullanıcılar taahhüt edilen taşıma süreci tamamlanana kadar mevcut Gems yapılarını kesintisiz bir şekilde kullanmaya devam edebilecek. Aktarımın birkaç gün sürebileceği düşünüldüğünde kullanıcıların oluşturduğu asistanlar kasımın ortasındaki bu tarihten sonra da kısa bir süre daha çalışabilir durumda kalacak. Taşıma tamamlandıktan sonra ise kullanıcılar daha önce hazırladıkları özelleştirmelere Skills adı verilen yeni yapı altından erişebilecek. Yani aslında Gem’ler tamamen gitmiyor. Sadece “Gem” ismi kalkıyor ve bu asistanlar direkt Skills yapısının altına taşınıyor.

Bu büyük mimari değişimin beraberinde getirdiği en büyük kafa karışıklığı ise kullanıcı erişimi boyutunda yaşanıyor. Mevcut yapıda Gems özelliği, ücretsiz hesaba sahip olanlar dahil tüm Gemini kullanıcıları tarafından erişilebilir ve kullanılabilir bir durumdaydı. Ancak haberin yayınlandığı an itibarıyla yeni "Skills" altyapısı ve ona bağlı çalışan "Gemini Spark" özelliği, yalnızca Google AI Pro veya Ultra aboneliğine sahip ödeme yapan kullanıcılara sunuluyor.

Google'ın, ücretsiz kullanıcıların oluşturduğu Gems'leri otomatik olarak Skills yapısına taşıdıktan sonra bu kullanıcıların erişimine izin verip vermeyeceği henüz netleşmiş değil. Eğer Google ücretsiz hesap sahiplerine Skills erişimi tanımazsa kullanıcılar geçmişte ücretsiz oluşturdukları özelleştirilmiş asistanları kullanmaya devam edebilmek için Google AI Pro veya Ultra abonesi olmak zorunda kalabilir. Maalesef bu konuda nasıl bir yol izleneceğini görmek için beklememiz gerekecek.

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