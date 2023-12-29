Google, 2020'de açılan "Gizli Sekme" davası ile ilgili olarak anlaşma yoluna gitti. Taraflar, ön anlaşma kapsamında 5 milyar dolarlık tazminatta el sıkıştılar. Anlaşmanın mahkeme tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, 2020'den beri önemli bir dava ile uğraşıyor. ABD'de açılan bu davada Google'a yöneltilen suçlama, "Gizli Sekme" özelliği ile ilgili. İddialara göre şirket, kullanıcılar gizli mod kullanırken de veri topluyor. Oysa kullanıcılar, gizli modu zaten verileri toplanmasın diye kullanıyorlar. Yıllardır devam eden ve bir türlü çözüme ulaşamayan mesele, önümüzdeki yıl sonlanacak gibi görünüyor.

Google, dava süreci boyunca Gizli Sekme modundaki kullanıcılardan veri topladığını reddetmedi. Yani şöyle reddetmedi; şirket, topladığı verilerin içerikler, ürünler, pazarlama ve performans değerlendirmesi ile ilgili olduğunu söyledi. Üstelik Google'a göre kullanıcılar da bunun farkında. Bu süreçle daha fazla uğraşmak istemeyen Google, mahkemeye sunduğu anlaşma teklifi ile meseleyi kapatmaya karar vermiş gibi görünüyor.

5 milyar dolar tazminat ödeyebilir!

Davaya bakan hâkim olan Yvonne Gonzalez Rogers tarafından yapılan açıklamaya tarafların avukatları, konuyla ilgili ön anlaşma sağladılar. Bu ön anlaşma, Alphabet'in tazminat olarak 5 milyar dolar civarında ödeme yapmasını gerektiriyor. Ancak şimdilik kesinleşmiş bir şey olmadığını söyleyelim. Anlaşma taraflarının Şubat 2024'e kadar anlaşmayı resmî olarak mahkeme heyetine sunmaları bekleniyor.

Google'ın savunuculuğunu yapıyor gibi görünmek istemeyiz ancak Chrome'u çalıştırır ve Gizli Sekme özelliğini açarsanız ana ekranda birkaç uyarı görürsünüz. Bu uyarılarda Google Chrome'un tarama geçmişi, çerezler ile site verileri ve doldurulan formlardaki verileri kaydetmeyeceği belirtiliyor. Ancak aynı bölümde web site yöneticilerinin, okul veya işletmenin, hatta internet servis sağlayıcıların etkinlik takibi yapabileceği ifade ediliyor. Davacı tarafsa buna bile izin verilemeyeceğini söylüyor.