Google, Gmail'in Android uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. 2020.05.17.313130477 kodlu güncelleme, uygulamada işlevsel değişiklikler yapmazken sağ alt taraftaki "Oluştur" butonunun görüntüsünü değiştiriyor.

Google'ın, bugün itibarıyla Google Play Store'da yayınladığı Gmail uygulamasının "2020.05.17.313130477" kodlu sürümü, uygulamada e-posta oluşturma butonunun tasarımını değiştiriyor.

Google'ın Android platformundaki yeni Gmail uygulamasına giriş yaptığınızda, sağ alt tarafta e-posta oluşturmanızı sağlayan üzerinde '+' olan bir buton vardı. Bu butonda artık bir '+' yerine kalem bulunuyor ve yanına "Oluştur" ibaresi geliyor.

Gmail'in yeni Oluştur butonu böyle görünüyor

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere artık, sağ alt taraftaki '+' simgesi yerine kalem simgesini ve Oluştur" yazısını göreceksiniz. Ancak bu görünüm değişikliği, uygulamaya herhangi bir işlevsellik kazandırmayacak. Yani Google, yeni güncellemesiyle sadece ufak bir görüntü değişikliğine gitmiş durumda.

Google, Gmail için oluşturduğu yeni yazılım güncellemesini tüm kullanıcılara sundu. Büyük bir ihtimalle sizler de Android ekosistemindeyseniz, sizin de kullandığınız Gmail güncellenmiştir. Ancak eğer herhangi bir değişiklik göremezseniz, Google Play Store'a giderek Gmail uygulamasına güncelleme gelip gelmediğini kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.