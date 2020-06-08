Tarayıcı pazarında yüzde 70 gibi ciddi bir paya sahip olan Google, kullanıcıları rakiplerine kaptırmamak istiyor gibi görünüyor. Zira Google, artık yeni bir bilgisayardan Edge kullanarak oturum açan Gmail kullanıcılarına Chrome odaklı reklam içerikli bir e-posta gönderiyor. Bu e-postada kullanıcılara Google Chrome öneriliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, 2020'nin ilk günlerinde Chromium tabanlı internet tarayıcısı Edge'i kullanıcıların hizmetine sundu. Google Chrome'un tartışmalı bellek kullanımından şikayetçi olan kullanıcılar, bu internet tarayıcısına doğrudan geçiş yaparken Microsoft da internet tarayıcısı için sağlam bir tanıtım kampanyası başlattı ve gerek Windows 10 gerekse Outlook gibi Microsoft hizmetlerini kullanan tüketicilere Chromium tabanlı Edge'i indirmelerini tavsiye etti.

Tarayıcı denince akla gelen ilk şirket hiç şüphesiz Google. Yayınlanan son veriler, Google Chrome'un hala yüzde 70 gibi ciddi bir pazar payına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ancak yeni Edge, Chrome'u geçmek gibi bir durumu olmasa da Google'ı rahatsız edecek kadar kullanıcı 'çalmayı' başarmış olacak ki Google, tıpkı Microsoft'un yaptığı gibi Google hizmetlerini kullanan tüketicilere Chrome reklamları göstermeye başladı.

Google, Microsoft Edge'e daha fazla kullanıcı kaptırmak istemiyor

Gmail kullanıcıları, Edge'i kullanarak yeni bir bilgisayardan oturum açtıklarında Google'dan bir e-posta alıyorlar. Bu e-postada söz konusu hesaba yeni bir bilgisayardan giriş yapıldığı uyarısının yanı sıra Google Chrome'un indirilmesi için doğrudan bir bağlantı veriliyor. Üstelik Google Chrome'a bir dizi övgüler de diziliyor.

Google'ın reklam amaçlı e-postası böyle görünüyor

Chrome tarayıcısıyla Windows 10'dan en iyi şekilde yararlanın. Chrome; basit, hızlı ve güvenli bir tarayıcıdır, modern web için tasarlanmıştır.

Google'ın kullanıcılara böyle bir e-posta göndermesinin önünde herhangi bir yasal engel bulunmuyor. Bu nedenle şirketi suçlamak çok da mümkün değil. Bununla birlikte neredeyse tüm internet kulanıcıları tarafından en az bir kez kullanılmış bir tarayıcının reklamını e-posta üzerinde gerçekleştirmek pazar payını korumayı ne kadar sağlar, orası tartışılır.