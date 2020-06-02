Mayıs Ayının En Popüler İnternet Tarayıcıları Belli Oldu

Net Applications isimli bir araştırma şirketi, mayıs ayında en çok tercih edilen internet tarayıcılarını araştırdı. Yapılan araştırma, Google Chrome'un hala zirvede olduğunu belirtirken Chromium tabanlı Edge'in önemsenmesi gereken bir kullanıcı kitlesine ulaştığını ortaya koyuyor.

Bir analiz şirketi olan Net Applications, gerçekleştirdiği araştırmalarla zaman zaman haberlerimize konu oluyor ve şimdi, son araştırmasına dair verileri açıklayan şirket, koronavirüs günlerinde evde kalan internet kullanıcıların en çok tercih ettikleri internet tarayıcıları ortaya çıkardı.

Chromium tabanlı Edge'in piyasaya sürülmesi, internet tarayıcısı sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına neden oldu. Çünkü Google Chrome, Edge'in piyasaya sürülmesinden sonra ciddi bir kullanıcı kitlesini kaybetti. Ancak son verilere göre Chrome, durumu yeniden toparlamaya başlamış gibi görünüyor. Yapılan araştırmaya göre Google Chrome'un mayıs ayındaki pazar payı yüzde 69.8'e yükselmiş durumda.

Google Chrome'u Edge ve Firefox takip ediyor; ama yakalamaları mümkün değil, en azından şimdilik

Net Applications tarafından yapılan araştırma, Google Chrome'un en yakın takipçisinin Chromium tabanlı Edge olduğunu ortaya koyuyor. Ama Edge'in Chrome'u yakalaması kısa vadede çok da mümkün değil. Çünkü araştırmaya göre Edge, mayıs ayında sadece yüzde 12.5 pazar payına sahipti. Aslına bakacak olursak bu pay, 2020'nin başında kararlı sürümü piyasaya sürülen bir internet tarayıcısı için hiç de az değil ancak sektör lideri olmak için fazlasıyla az.

İnternet tarayıcısı sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Mozilla Firefox, mayıs ayında yüzde 7.2 paya sahip oldu. Açık konuşmak gerekirse Edge'in popülerliğinin artmasıyla birlikte Mozilla Firefox için tehlike çanlarının çalmaya başladığını söylemek gerekiyor. Çünkü Firefox, bir süredir düzenli olarak kullanıcı kaybediyor ve analizlere göre kaybetmeye de devam edecek. Analistler, Firefox kullanım oranının temmuz ayında yüzde 7'nin altına düşeceğini, yıl sonunda ise yüzde 5.9 olacağını düşünüyorlar.

Net Applications'ın araştırması, Safari ve Opera için de önemli verileri ortaya koyuyor. Buna göre kullanıcıların yüzde 3.9'u Safari'yi tercih ederken yüzde 1.1'lik kesimse Opera kullandı. Bu veriler, Apple ve Opera cephesinde de işlerin pek iç açıcı olmadığını ortaya koyuyor.