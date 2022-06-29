Google, Gmail hizmetinin arayüzünü değiştiriyor. Kullanıcılara sunulacak yeni arayüz, ekranın sol tarafına yeni bir menü ekliyor. Bu yeni menü, Gmail, Sohbetler, Spaces ve Meet'i ayrı bölümler haline getiriyor. Mevcut tasarımda iç içe sunulan görünüm, artık daha derli toplu olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, popüler e-posta hizmeti Gmail için oluşturduğu yeni arayüzünü kullanıcılara dağıtmaya başladı. Şimdiye kadar isteğe bağlı olarak sunulan arayüz, bundan sonraki süreçte varsayılan olarak kullanıcılara sunulacak. Peki Gmail'in yeni arayüzü, kullanıcılara neler vadediyor?

Google, bir süredir sunduğu hizmetleri birleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun en net göstergesini Gmail'de de görüyorduk. Bugün girip Gmail'deki tasarıma bakarsanız, sol taraftaki menüler arasında Google Meet, Sohbetler ve Hangouts için ayrılmış alanlar bulunuyordu. Ancak yeni tasarımda bu iç içe geçmişlik olmayacak. Yeni tasarım, mevcut tasarımdan daha derli toplu olacak gibi görünüyor.

Gmail'in yeni arayüzü işte böyle görünecek:

Google'ın Gmail için hazırladığı yeni arayüz, yine ekranın sol tarafına odaklanıyor. Ancak iç içe geçmişlik durumu bu yeni tasarımda yok. Sol tarafa yeni bir menü bölümü ekleyen geliştiriciler, e-posta, Sohbetler, Meet ve Spaces hizmetleri için ayrı ayrı menüler oluşturdular. Bu sayede yalnızca e-postalarını inceleyecek bir kullanıcı Mail bölümünü, video konferans özelliğinden faydalanmak isteyen kullanıcı ise Meet bölümünü kullanacak.

Mevcut tasarım şöyle görünüyordu:

Google'a göre kullanıcılar, yeni arayüzde diledikleri hizmetlerin yerlerini değiştirip, kaldırabilecekler. Bunun için yapılması gerekecek tek şey ise Gmail ekranı açıldığında sağ üst kısımda yer alan Ayarlar butonunu kullanmak. Yeni arayüze geçişten sonra bu bölümü kullanarak, dilediğiniz hizmeti kalıcı olarak gizleyebileceksiniz.