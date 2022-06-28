Google, Hangouts isimli mesajlaşma uygulamasını kullananlarla ilgili önemli bir karar aldı. Mobil uygulama kullanıcıları, bugün itibarıyla bildirim alacaklar ve "Google Sohbet" uygulamasına geçmeleri istenecek. Hangouts, Kasım 2022'de tamamen kapatılacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın 2013 yılında piyasaya sürdüğü Hangouts isimli mesajlaşma uygulaması, yolun sonuna gelmiş durumda. Google'ın resmi blog sayfası üzerinden yapılan açıklamalara göre Hangouts kullanıcıları, bugün itibarıyla bir bildirim almaya başlayacaklar. Kullanıcılar, bu bildirimle Gmail'in içine entegre edilen Sohbet isimli uygulamaya yönlendirilecekler.

Aslına bakacak olursak Hangouts'un sonunun gelmiş olması pek de şaşırtıcı değil. Şirket, 2020 yılında yaptığı bir açıklama ile Hangouts'un fişini çekeceğini söylemiş ancak sürecin nasıl işleyeceğine değinmemişti. Bugün yapılan açıklama ise kullanıcıları nelerin beklediğini de gözler önüne seriyor.

Google Hangouts, Kasım 2022'de tarih olacak

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Hangouts kullanmakta olan kullanıcılar, taşıma işlemleri için herhangi bir zorluk çekmeyecekler. Google, sohbetlerin otomatik olarak Sohbet hizmeti altına taşınacağını, kullanıcıların bu duruma izin vermesinin işlemler için yeterli olduğunu söylüyor.

Google Hangouts, web sürüm olarak da kullanılabilen bir hizmet. Eğer bu uygulamayı web sürüm olarak kullanıyorsanız, şimdilik herhangi bir bildirim almayacaksınız. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, web sürüm kullanıcılarının ilerleyen dönemlerde uyarılmaya başlayacağı belirtildi. Bu arada, uygulamadan vazgeçenler için de veri indirme imkanı sunulduğunu belirtelim. Bugüne kadarki tüm mesajlarınızı yedekleyip, bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz.

İşte tüm bu süreç sona erdikten sonra Google Hangouts, artık tarihin tozlu raflarına kaldırılacak. Google tarafından açıklanan son tarih, Kasım 2022...