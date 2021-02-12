Google, sık sık görsel araması yapan kullanıcıların işini kolaylaştıracak bir güncelleme yaptığını duyurdu. Şirketin açıklamalarına göre kullanıcılar, bundan sonra aynı görüntüyü onlarca kez görmeyecekler.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın görsel arama sonuç sayfası güncellendi. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan güncelleme, yapılan bir aramayla ilgili aynı görselin defalarca karşımıza çıkmasını engelliyor. Böylelikle kullanıcılar, bundan sonra görsel aradıklarında farklı sonuçlarla karşılaşacaklar.

Konuyla ilgili açıklamalar, Google Aramalar'daki gelişmelerin paylaşılması için açılan resmi Twitter hesabından yapıldı. Arama sonuçlarındaki çeşitliliğin artırılması için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen yetkililer, bundan sonra bir terimle ilgili çok daha fazla farklı görüntüye ulaşılabileceğini ifade ediyorlar.

İşte Google'daki yeni dönemle ilgili paylaşılan bir görsel

Google tarafından yapılan iyileştirme, birden fazla nesneyi tarif eden kelimeler için de daha iyi bir deneyim sunuyor. Bu bağlamda "Jaguar" kelimesini örnek olarak gösteren Google yetkilileri, arama yapıldığında hem araç markası olan Jaguar'a hem de yırtıcı bir hayvan olan jaguara daha kolay bir şekilde ulaşılabileceğini söylüyorlar. Böylelikle kullanıcılar, aradıkları bir kelime ile ilgili "doğru" sonuçlara çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Google'ın Twitter üzerinden duyurduğu yeni özellik, kullanıcılar için ciddi anlamda zaman tasarrufu sağlayacak gibi görünüyor. Zira bugüne kadar herhangi bir terimle ilgili görsel araması yaptığınızda, onlarca kez aynı sonuca ulaşabiliyordunuz. İşte yeni dönemle birlikte bu durum ortadan kalkmış, ulaşılabilecek görüntü çeşitliliği artırılmış olacak.