Skype benzeri Google'ın video görüşme uygulaması Duo, internete geliyor.

Google, 2016 yılında kullanıcıların görüntülü görüşmesini sağlayan Duo uygulamasını, yine kullanıcıların yazışarak sohbet etmesine olanak tanıyan Allo uygulaması ile beraber duyurmuştu. Gündeme gelmeden Duo uygulaması ile üstün başarıyı yakalayan Google, görüntülü görüşme platformu Duo'yu internet tarayıcıları üzerinden de kullanılabilir hale getirmek istiyor.

Edinilen bilgilere göre Google, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Duo uygulamasını internet sitesine taşıyacak. An itibariyle sadece Play Store ve App Store üzerinden indirilip kullanılabilen Duo uygulamasının internete taşınması, Duo platformunun daha fazla cihaz tarafından da kullanılabilmesine olanak tanıyarak, erişim alanını bir hâyli genişletecek gibi gözüküyor.

İlk etapta Duo'nun mobil uygulamasında bulunan her özelliğin internet tarayıcılar üzerinden kullanılamaması ancak ilerleyen süreçte bu özelliklerin de eklenmesi bekleniyor. Duo'ya internetten giriş yapmak için internetin devi sayılabilecek Google'ın Mesajlar uygulamasında olduğu gibi bir QR kod sisteminin kullanılmayacağı, Google hesabı ile Duo platformuna giriş yapılacağı da gelen bilgiler arasında.