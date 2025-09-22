Tümü Webekno
Google, haber ve makaleleri sizin yerinize sesli okuyacak

Google, Android için Chrome'a yapay zekâ destekli yeni bir özellik ekliyor. Bu yeni özellik sayesinde yapay zekadan haberleri ve makaleleri sizin için sesli okumasını isteyebileceksiniz.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google Chrome'un Android sürümüne gelen bu yenilik, kullanıcı deneyimini kökten değiştirebilir. "Bu sayfayı dinle" özelliğinin bir uzantısı olarak sunulan "Audio Overviews" (Sesli Özetler), metinleri sadece monoton bir sesle okumak yerine, sayfanın ana noktalarını belirleyip bunları dinamik bir sohbete dönüştürüyor. Bu sayede, karmaşık veya uzun makaleler bile daha kolay anlaşılır hale geliyor.

Bu özellik, Google'ın NotebookLM ve Gemini gibi yapay zekâ projelerinde kullanılan teknolojiyi temel alıyor. Yapay zekâ, sayfanın içeriğini analiz ederek en önemli bilgileri ayıklıyor ve bu bilgileri iki farklı ses tonuna sahip sanal sunucular aracılığıyla aktarıyor. Bu interaktif format, pasif bir dinleme deneyimini daha aktif ve ilgi çekici bir hale getiriyor.

Özellik, ilk etapta Chrome'un 140.0.7339.124 numaralı stabil sürümünde kullanıcılara aşamalı olarak sunulmaya başlandı. Bu, Google'ın yapay zekâyı ana ürünlerine entegre etme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Özellikle hareket halindeki kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayabilecek olan bu özellik, bilgiye erişimi daha verimli ve eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor.

