Google, Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde habercilik sektöründe inovasyonu desteklemek amacıyla yarışma düzenliyor. Yarışma kapsamında seçilen projeler, 150 bin dolara varan destekler alabilecekler.

Resmi bloğunda “Ortadoğu, Türkiye ve Afrika için inovasyon teşviki” başlıklı yeni bir makale paylaşan Google, tüm dünyadaki haber endüstrisini desteklemeye yönelik çalışmalarının bir parçası olarak MEA bölgesinde ikinci Google Haber Girişimi İnovasyon Yarışması’nı başlattıklarını duyurdu.

Gazetecilik sektöründe daha güçlü bir gelecek inşa etmek için okuyucuların katılımını artıran ve yeni iş modelleri ortaya koyan projelere açık bir çağrı yaptıklarını ifade eden Google, geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk yarışmada 13 ülkeden (İsrail, Lübnan, Fas, Ürdün, BAE, Irak, Türkiye, Fildişi Sahili, Kenya, Güney Afrika, Ruanda, Nijerya ve Gana) 21 projenin ödüllendirildiğini aktarırken; seçilecek projeler için oldukça cazip bir maddi destek açıkladı.

Google’ın açıklamalarına göre yarışmaya başvurular, 12 Nisan’a kadar açık olacak. Mevcut yayıncılar, yalnızca çevrimiçi yayıncılar, haber girişimleri, yayıncı konsorsiyumları ve yerel endüstri örgütleri yarışmaya katılabilecek. Beş farklı kategoride değerlendirilecek olan projelerden seçilenler, toplam proje maliyetinin yüzde 70’ini geçmemek kaydıyla 150 bin dolara kadar destek almaya hak kazanacaklar.

Google, yalnızca haber amaçlı projelere destek sağlanmayacağının altını çiziyor. Şirket, yeni iş modelleri keşfetmeyi amaçlayan projelere odaklandığını ifade ediyor. Başvurular, 13 Nisan Salı 02:59’a kadar buradan gerçekleştirilebilecek. Google, 3 Mart 16:00’da ise projeler için canlı sunum yapılacağını ifade etti. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için buraya (İngilizce) tıklayabilirsiniz.