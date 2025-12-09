Google, İnternetten Kıyafet Satın Almanın Kurallarını Değiştiriyor: İşte Yeni Özellik!

Google, bir kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu gösteren deneysel uygulaması Doppl'ı güncelledi. Yapılan güncelleme ile uygulamaya sadece kıyafetleri içeren bir akış sayfası geldi. Bu akış sayfası, kullanıcının tarzına göre ürün tavsiyeleri verecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç ay önce Doppl olarak isimlendirdiği yeni bir uygulama duyurmuştu. Henüz deneysel aşamada olan bu uygulama, sahip olduğu yapay zekâ desteği sayesinde bir kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu anlamanıza yardımcı oluyordu. Şimdi bu uygulamayla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı.

Doppl uygulamasını güncelleyen Google, şimdi kullanıcılara bir akış sayfası sunmaya başladı. Doğrudan ürün satıcılarına bağlı olarak kullanılabilen özellik, kullanıcıların yepyeni kıyafet fikirleri bulmalarını kolaylaştıracak. Bir kıyafetin üzerinde nasıl durduğunu görecek olan kullanıcı, isterse Doppl aracılığıyla satın alma işlemini de gerçekleştirecek.

Google Doppl uygulamasının yeni özelliği böyle görünüyor:

Google Doppl'ın yeni özelliği, aynı Instagram algoritması gibi çalışacak. Kullanıcıların tarzını algılayan algoritma, bu tarza uygun kıyafetlerin yapay zekâ ile üretilmiş görüntülerini sunacak. Böylelikle kullanıcılar, milyonlarca kıyafet içerisinde kaybolup gitmemiş olacaklar. Kıyafetlerin üzerinde gösterilmesi de kullanıcının işini bayağı kolaylaştırmış olacak.

Google Doppl uygulaması hakkında detaylı bilgi için:

Alışveriş standartları değişiyor ve Google, yapay zekâ destekli uygulaması ile çevrim içi alışveriş için yepyeni bir sayfa açıyor gibi görünüyor. Doppl şimdilik sadece ABD'de kullanıma sunulmuş ve erken aşamada olmuş olsa da küresel pazara açılması, tekstil sektöründeki rekabete yeni bir boyut kazandırmış olacak. Bakalım bu uygulama, gelecekte hangi gelişmeler yaşanmasına yol açacak...