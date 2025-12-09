Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google, İnternetten Kıyafet Satın Almanın Kurallarını Değiştiriyor: İşte Yeni Özellik!

Google, bir kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu gösteren deneysel uygulaması Doppl'ı güncelledi. Yapılan güncelleme ile uygulamaya sadece kıyafetleri içeren bir akış sayfası geldi. Bu akış sayfası, kullanıcının tarzına göre ürün tavsiyeleri verecek.

Google, İnternetten Kıyafet Satın Almanın Kurallarını Değiştiriyor: İşte Yeni Özellik!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan birkaç ay önce Doppl olarak isimlendirdiği yeni bir uygulama duyurmuştu. Henüz deneysel aşamada olan bu uygulama, sahip olduğu yapay zekâ desteği sayesinde bir kıyafetin üzerinizde nasıl durduğunu anlamanıza yardımcı oluyordu. Şimdi bu uygulamayla ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı.

Doppl uygulamasını güncelleyen Google, şimdi kullanıcılara bir akış sayfası sunmaya başladı. Doğrudan ürün satıcılarına bağlı olarak kullanılabilen özellik, kullanıcıların yepyeni kıyafet fikirleri bulmalarını kolaylaştıracak. Bir kıyafetin üzerinde nasıl durduğunu görecek olan kullanıcı, isterse Doppl aracılığıyla satın alma işlemini de gerçekleştirecek.

Google Doppl uygulamasının yeni özelliği böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Google Doppl'ın yeni özelliği, aynı Instagram algoritması gibi çalışacak. Kullanıcıların tarzını algılayan algoritma, bu tarza uygun kıyafetlerin yapay zekâ ile üretilmiş görüntülerini sunacak. Böylelikle kullanıcılar, milyonlarca kıyafet içerisinde kaybolup gitmemiş olacaklar. Kıyafetlerin üzerinde gösterilmesi de kullanıcının işini bayağı kolaylaştırmış olacak.

Google Doppl uygulaması hakkında detaylı bilgi için:

Google, Dijital Versiyonunuzu Oluşturup Beğendiğiniz Kıyafetleri Üzerinizde Görmenizi Sağlayan "Doppl" Uygulamasını Duyurdu Google, Dijital Versiyonunuzu Oluşturup Beğendiğiniz Kıyafetleri Üzerinizde Görmenizi Sağlayan "Doppl" Uygulamasını Duyurdu

Alışveriş standartları değişiyor ve Google, yapay zekâ destekli uygulaması ile çevrim içi alışveriş için yepyeni bir sayfa açıyor gibi görünüyor. Doppl şimdilik sadece ABD'de kullanıma sunulmuş ve erken aşamada olmuş olsa da küresel pazara açılması, tekstil sektöründeki rekabete yeni bir boyut kazandırmış olacak. Bakalım bu uygulama, gelecekte hangi gelişmeler yaşanmasına yol açacak...

Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim