Google Haritalar, Bulunduğunuz Konuma Göre Konuşacak

Google Haritalar'a yeni bir özellik geliyor. Google tarafından yapılan açıklamalara göre Haritalar, artık bölgelerin yerel dilleriyle konuşabilecek. Böylelikle kullanıcılar, gitmek istedikleri yerleri bölge halkına daha kolay sorabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın tüketicilere sunduğu hizmetlerden bir tanesi de "Google Haritalar". Google Haritalar, dünya genelinde pek çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Aslına bakacak olursak bu hizmet, bugüne dek standart bir harita uygulamasıydı ancak artık çok daha işlevsel bir hale gelecekmiş gibi görünüyor. Çünkü Google, harita uygulamasına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Google'ın kısa bir süre sonra kullanıcıların hizmetine sunacağı bu yeni özellik, Google Haritalar'ı dillendirecek. Öyle ki; özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte kullanıcılar, gitmek istedikleri bir yerin adını ve adresini, içinde bulundukları lokasyonun yerel dili ile konuşturtabilecekler. Böylelikle kullanıcılar, Google Haritalar üzerinden bölgedeki yerlilerden birisine yer yön sormak için zorlanmayacak.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre bu yeni hizmet, kasım ayının ilerleyen günlerinde hem iOS hem de Android platformu için kullanıma sunulacak. Google Haritalar'ın konuşabilme özelliği, ilk etapta 50 farklı bölgede 50 farklı dili içerecek şekilde çalışacak. Ancak Google, ilerleyen dönemlerde bu özelliğin kapsamının genişleyeceğini ve daha çok dil seçeneğinin olacağını söylüyor.

Google Haritalar'ın yeni özelliği çok kolay bir şekilde kullanılabilecek. Bu özellik kapsamında uygulamaya yeni bir hoparlör butonu eklenecek. Bir kullanıcı, gitmek istediği yerin adını girdikten sonra bu bölgenin adresi karşısına çıkacak. Hoparlör butonuna dokunduğunda Google Haritalar, mekanın ismini ve adresini yüksek bir sesle okumaya başlayacak. Bu özellik, turist olarak bindiğiniz taksilerde çok işe yarayacakmış gibi görünüyor.

Google Haritalar'ın yeni özelliği, konuma göre dili otomatik olarak algılayacak. Yani kullanıcıların bu özellik için herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmayacak. Bu özellik ayrıca, kullanıcıları gerekli durumlarda doğrudan "Google Translate" hizmetine de bağlayabilecek. Böylelikle kullanıcılar, anlaşamadıkları noktalarda doğrudan Google'ın çeviri hizmetine geçiş yapmış olacaklar.

Google Haritalar'ın yeni özelliğinin tam olarak hangi gün piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Haberimizin başında belirtmiş olduğumuz 50 bölgenin nereler olduğu da şu an için bilinmiyor. Ancak ilerleyen dönemlerde bu özelliğin pek çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılacağını söylemek mümkün görünüyor. Google Haritalar'ın yeni özelliği, yabancı ülkelerde işlerinizi bir hayli kolaylaştıracak.