Google, Stadia'nın Mobil ve TV Arayüzünü Sergiledi

Google, 19 Kasım'da oyun dünyasının geleceğini etkileyecek akış hizmeti Stadia'yı hayatımıza sunacak. Şirket, lansmana sayılı günler kala Google Stadia'nın mobil ve TV arayüzlerini sergiledi.

Google, Reddit'te gerçekleşen soru-cevap etkinliği sırasında, Stadia'nın Android, iOS ve Chromecast'e bağlı televizyonlardaki arayüzü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirket oyun akış hizmetinin kurulum işlemini, ana ekranını ve bazı ayarlarını ekran görüntüleriyle sundu.

Stadia uygulamasının giriş ekranında oyunu hangi platformda oynamak istediğinizi seçtiğiniz panel yer alıyor. Burada, oyunları Chromecast aracılığıyla veya doğrudan telefonunuzda oynamak istediğinizi seçebiliyorsunuz. Google ayrıca oyuncuların stadia.com'da çevrimiçi olarak oyun oynayabileceklerini de hatırlattı. Oyunları oynamak için Stadia'nın turuncu rengini yansıtan bir oynatma düğmesi yer alıyor.

Ayrıca uygulamadaki seçeneklerden biri, akış kalitesini ve veri kullanımını belirlemenizi sağlıyor. Oyunu açtığınızda etkin olan 3 kalite seçeneği var:

En iyi görsel kalite: 4K çözünürlüğe kadar yüksek kaliteli grafiklerle oynayın. Veri kullanımı 20 GB/saate ulaşabilir. Sadece Stadia Pro.

4K çözünürlüğe kadar yüksek kaliteli grafiklerle oynayın. Veri kullanımı 20 GB/saate ulaşabilir. Sadece Stadia Pro. Dengeli: İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak Stadia'nın en iyi deneyimi belirlemesini izin verin.

İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak Stadia'nın en iyi deneyimi belirlemesini izin verin. Sınırlı veri kullanımı: Veri kullanımınızı 4,5 GB/saat ile sınırlandırın. Görsel kalite 720p çözünürlükte olacak.

Google ayrıca sağ üst köşedeki kişiler simgesine dokunarak ortaya çıkan arkadaşlar listesini de paylaştı. Durum seçenekleri Çevrimiçi, Boşta, Meşgul ve Çevrimdışı olarak görülüyor.

Tüm bunların yanı sıra Stadia kontrol cihazının kurulum arayüzü ve otomatik olarak Wi-Fi'ye bağlandığı kısa bir görüntü de paylaşıldı. İlk açılışta, "Oynamak için bir ekrana bağlanın" ibaresi çıkıyor. Bu ayarlama, Android ve iOS uygulamasında yalnızca ilk kullanımda gerekiyor. Kontrol cihazının bağlantı kurulumunu buradan izleyebilirsiniz.

Son olarak Stadia ekibi, yukarıda görebileceğiniz TV arayüzünü de sergiledi. Ekranın sol tarafında platformun logosu, sağ tarafında ise isminiz ve avatarınız yer alıyor. Oynadığınız son oyun ekranın ortasında kapak resmiyle yer alırken, diğer oyunlar aşağıdaki listede sıralanıyor.

Ayarlara gelecek olursak, bağlantı kalitenizi, kontrol cihazı durumunu ve ses tercihlerini gösteren bir yan çekmece var. Hemen altında da, "Arkadaşlar" listesi ve çok oyunculu parti başlatma seçeneği yer alıyor.

Google Stadia, oyun dünyasına yön verecek akış sistemiyle 19 Kasım'da başlayacak. Platform, lansmanda 12 oyun sunacak ve ardından da 14 oyun daha eklenecek.