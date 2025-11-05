Google Haritalar'a, Yollarda Dönüşü Kaçırma Sorununu Tarihe Gömecek Özellik Geliyor

Google Haritalar'a sürücülerin çok işine yarayacak bir özellik geliyor. Bu özellik sayesinde artık yollarda dönüşü kaçırma derdi kalmayacak.

Google’ın en çok kullanılan uygulamalarından biri şüphesiz Haritalar’dır. Konum bulma konusunda çok işimize yarayan Haritalar uygulamasının hâlihazırda çok iyi bir yönlendirme sistemi var. Ancak gelen bilgiler, sunulacak yeni bir özellik sayesinde uygulamanın daha ileri seviye bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Sunulacak yeni özellik, otomobil kullanıcılarına yönelik. Yolda giderken dönüşü kaçırma gibi bir durumu herkes yaşamıştır. İşte Google Haritalar’ın yeni özelliği bu sorunu ortadan kaldıracak.

Google Haritalar, hangi şeritte olduğunuzu görüp ona göre yönlendirme sunacak

Bugün şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, arabalara “canlı şerit rehberi” isimli bir özellik getirecek. Bu özellik, kullanıcının aracıyla yolun hangi şeridinde olduğunu gerçek zamanlı olarak anlayabilecek ve navigasyonu buna uygun olarak özelleştirecek. Örneğin en sol şeritteyseniz ve yapacağınız dönüş sağ taraftaysa özellik bunu algılayarak sesli ve görsel olarak sizi uyararak şerit değiştirmenizi söyleyecek. Ekran görüntüsünden nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Google Haritalar’ın yeni özelliği, Google’ın yerleşik olarak bulunduğu araçlar için sunulacak. Birkaç ay içinde ABD ve İsveçte’ki sürücüler için geleceği belirtilmiş. Küresel olarak ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise bir bilgi yok. Google’ın daha fazla markayla ortaklık kurup kapsamını genişleteceğini tahmin edebiliriz. Tüm dünyada çıktığında çok işe yarayacağını da kesinlikle söylemek gerek. Özellikle İstanbul gibi çok fazla yolun ve dönüşün bulunduğu, trafiğin kalabalık olduğu şehirlerde iş görebilir.

Özelliğin arkasında bulunduğu teknolojinin de bir hayli ilginç olduğunu belirtmek gerek. Aracınızın ön kamerası tarafından yakalanan şerit çizgileri ve yol işaretlerini kullanarak algılama yapıyor. Yapay zekâ da sonrasında bu görüntüleri analiz edip Haritalar uygulamasının navigasyonuyla gerçek zamanlı entegre olarak size özel yol tarifleri sunulmasını sağlıyor.