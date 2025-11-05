Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Google Haritalar'a, Yollarda Dönüşü Kaçırma Sorununu Tarihe Gömecek Özellik Geliyor

Google Haritalar'a sürücülerin çok işine yarayacak bir özellik geliyor. Bu özellik sayesinde artık yollarda dönüşü kaçırma derdi kalmayacak.

Google Haritalar'a, Yollarda Dönüşü Kaçırma Sorununu Tarihe Gömecek Özellik Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google’ın en çok kullanılan uygulamalarından biri şüphesiz Haritalar’dır. Konum bulma konusunda çok işimize yarayan Haritalar uygulamasının hâlihazırda çok iyi bir yönlendirme sistemi var. Ancak gelen bilgiler, sunulacak yeni bir özellik sayesinde uygulamanın daha ileri seviye bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Sunulacak yeni özellik, otomobil kullanıcılarına yönelik. Yolda giderken dönüşü kaçırma gibi bir durumu herkes yaşamıştır. İşte Google Haritalar’ın yeni özelliği bu sorunu ortadan kaldıracak.

Google Haritalar, hangi şeritte olduğunuzu görüp ona göre yönlendirme sunacak

go

Bugün şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre Google, arabalara “canlı şerit rehberi” isimli bir özellik getirecek. Bu özellik, kullanıcının aracıyla yolun hangi şeridinde olduğunu gerçek zamanlı olarak anlayabilecek ve navigasyonu buna uygun olarak özelleştirecek. Örneğin en sol şeritteyseniz ve yapacağınız dönüş sağ taraftaysa özellik bunu algılayarak sesli ve görsel olarak sizi uyararak şerit değiştirmenizi söyleyecek. Ekran görüntüsünden nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Google Haritalar’ın yeni özelliği, Google’ın yerleşik olarak bulunduğu araçlar için sunulacak. Birkaç ay içinde ABD ve İsveçte’ki sürücüler için geleceği belirtilmiş. Küresel olarak ne zaman çıkış yapacağı konusunda ise bir bilgi yok. Google’ın daha fazla markayla ortaklık kurup kapsamını genişleteceğini tahmin edebiliriz. Tüm dünyada çıktığında çok işe yarayacağını da kesinlikle söylemek gerek. Özellikle İstanbul gibi çok fazla yolun ve dönüşün bulunduğu, trafiğin kalabalık olduğu şehirlerde iş görebilir.

Özelliğin arkasında bulunduğu teknolojinin de bir hayli ilginç olduğunu belirtmek gerek. Aracınızın ön kamerası tarafından yakalanan şerit çizgileri ve yol işaretlerini kullanarak algılama yapıyor. Yapay zekâ da sonrasında bu görüntüleri analiz edip Haritalar uygulamasının navigasyonuyla gerçek zamanlı entegre olarak size özel yol tarifleri sunulmasını sağlıyor.

Google Fotoğraflar ve Haritalar'ın Logoları Değişiyor! İşte Yeni Logolar Google Fotoğraflar ve Haritalar'ın Logoları Değişiyor! İşte Yeni Logolar
Araba Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Kasım 2025 Toyota Fiyat Listesi: Corolla Cross Uçtu Gidiyor!

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Akıllı Telefonlarda "Devrim" Diye Sunulan Ama Tutmayan 7 Teknoloji

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

Popüler Şehir Kurma Oyunu Cities: Skylines 2, Steam'de Ücretsiz Oluyor

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

EA Play Kısa Süreliğine %85 İndirime Girdi (Kaçıran Pişman Olur)

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

iOS 26.1 Güncellemesi Yayımlandı: Apple Intelligence Artık Türkçe Destekliyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim