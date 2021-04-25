Google Haritalar'a, geri dönüşüme gönderilecek atıkları en yakın atık merkezine ya da geri dönüşüm malzemeleri kabul eden işletmelere götürmek isteyenler için yeni bir özellik ekleniyor. Bu yeni özellik ile geri dönüşüm süreçlerinin herkes için kolaylaşması hedefleniyor. Özellik, Google tarafından bir proje olarak geliştirildi.

Günümüzde büyük şirketlerin kendilerini konumlandırırken en çok göz önünde bulundurdukları konuların başında gezegenin geleceğine duyarlı, çevreci politikalara yer vermek bulunuyor. Oluşan bu bilinç, beraberinde pek çok önemli projenin ortaya çıkmasını sağlıyor. Google da bu konuda en hassas davranan şirketlerden biri ve son olarak geri dönüşüm konusunda oldukça mantıklı bir proje başlatmış durumda.

Google'ın yeni projesi, Google Haritalar'a eklenecek yeni bir özellik ile hayata geçirilecek. Google Haritalar, kullanıcılarına sayısız kolaylık sağlayan, dünyanın en çok tercih edilen harita uygulamalarından biri ve dünya genelinde milyarlarca işletmenin bu uygulamada kaydı var. Google, bunu aynı zamanda geri dönüşüm için bir avantaja çeviriyor. Geri dönüşüm merkezlerinin ve geri dönüşüm ürünleri kabul eden işletmelerin Haritalar üzerinde hangi türden materyalleri kabul ettiği gibi detaları da ekleyerek listelenmesini sağlıyor.

Tüm işletmeler 'Google My Business' üzerinden kayıt yapabilecek:

Google'ın bu projesine dahil olmak isteyen işletmeler, Haritalar'a kayıtlı oldukları My Business hesapları üzerinden projeye dahil olarak hangi türden geri dönüşüm materyallerini kabul ettikleri, bu işlemi hangi zaman dilimlerinde yaptıkları gibi bilgileri kendi işletmelerine ekleyebilecekler.

Bu özelliği kullanan kullanıcılar, daha kesin bilgilere ulaşmak için bu konuda birbirleriyle bilgi paylaşımları yapabilecekler. Aynı zamanda geri dönüşüm özelliğini kullanan kişiler, konumların bulunmasını kolaylaştırmak için düzenlemeler de yapabilecekler.

Özellik ve proje şu an için başlangıç aşamasında olduğundan bazı eksiklikler bulunuyor. Merkezler eklenmeye başlamış olsa da henüz hangi konumun hangi türden geri dönüşüm materyallerini kabul ettiği gibi detaylar listelenmiyor. Ancak önümüzdeki süreçte tüm özelliklerin aktif olması bekleniyor.